بئر المكسور - وفاة محمد الشيخ (ابو عبدالله) في اسطنبول

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انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف وتقبل التعازي...
توفي اليوم الثلاثاء في الجولان المناضل احمد القضماني ابو مجيد . الجنازة...
فجعت قرية شعب فجر اليوم الثلاثاء بوفاة الشابة فريال حسين سعدة 46 عاما بعد معاناة مع...
بسم الله الرحمن الرحيم"وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ...
زوجة الفقيد نهى وابنه نزار وابنته رينيه واخوته فهد, نمر, غزال, سعاد وغزالة وعموم آل...
إنتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في قرية دبورية المأسوف على شبابه احمد خالد...
إنتقلت إلى رحمته تعالى، الشابة الصيدلانية ابنة مدينة ام الفحم، المرحومة نادية...
فجعت مدينة شفاعمرو بوفاة الشاب عطا عبدالله قدري إثر مرض عضال . وسيشيع جثمانه...
انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير...
عائلة الزعبي في الناصرة والقضاء , والدة الفقيد , ارملته واولاده وأشقاؤه عنان...