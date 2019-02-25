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بئر المكسور - وفاة محمد الشيخ (ابو عبدالله) في اسطنبول



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فجعت قرية بئر المكسور، صباح اليوم، بخبر وفاة محمد الشيخ (ابو عبدالله) البالغ من العمر 52 عاما،اثر نوبة قلبية اثناء تواجده رحلة استجمام في اسطنبول.



ويقوم عدد من افراد العائلة بترتيب اجراءات نقل جثمان الفقيد للبلاد واجراء الجنازة.رحمه الله واسكنه فسيح جناته ولاهله وذويه الصبر والسلوان




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