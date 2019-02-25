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وزارة الزراعة تستعد لاحتمال اجتياح الجراد جنوب البلاد



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بدأت طواقم من سلطة حماية لنباتات في وزارة الزراعة الاستعدادات لاحتمال اجتياح اسراب الجراد جنوب البلاد علما بان اسراب كبيرة من هذه الحشرات تتواجد حاليا على بعد 300 كم. من البلاد في مصر والعربية السعودية 


ويجري الوزارة اتصالات مستمرة مع ممثلي منظمة الغذاء والوزراعة العالمية التابعة للامم المتحدة بغية تعقب تحركات اسراب الجراد ايتعدادا لزحفها على البلاد وقد وصلت اسراب الجراد الى هاتين الدولتين من اريتريا 


واكد مسؤولون في وزارة الزراعة ان الجراد لا يشكل خطرا على الجمهور او على الحيوانات ولكن من شأنه ان يلحق اضرارا في المحاصيل الزراعية وعليه فقد تعد الوزارة كميات من المبيدات التي لا تشكل خطرا على بني البشر ليتم استخدامها عند الضرورة. 




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