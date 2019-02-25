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الفيديو يرجح كفة ريال مدريد على ليفانتي



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه ليفانتي (2-1)، اليوم الأحد، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن الجولة الـ25 من الليجا.

وجاء هدفا الفريق الملكي من ضربتي جزاء، عبر كريم بنزيما في الدقيقة 43، وجاريث بيل بالدقيقة 78، فيما أحرز روجر مارتي هدف ليفانتي الوحيد، في الدقيقة 60.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 48، في المركز الثالث، بينما يتجمد ليفانتي عند النقطة 30، ويظل في المركز الـ13.




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