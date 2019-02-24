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بئر السبع:اصابة فتاة 16 عاماً اثر سقوطها عن ارتفاع



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة تبلغ من العمر 16عاماً من بئر السبع للمستشفى , اثر سقوطها عن ارتفاع 8 امتار.


الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية للمصابة ونقلتها لمستشفى سوروكا وحالتها متوسطة .

الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .
بئر السبع:اصابة فتاة 16 عاماً اثر سقوطها عن ارتفاع




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