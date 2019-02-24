بئر, السبع:اصابة, فتاة, 16, عاماً, اثر, سقوطها, عن, ارتفاع,

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة تبلغ من العمر 16عاماً من بئر السبع للمستشفى , اثر سقوطها عن ارتفاع 8 امتار.

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