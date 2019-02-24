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الجهاد الاسلامي: نملك صواريخ تصيب تل ابيب والقدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها تمكنت من تطوير صواريخ يصل مداها الى تل ابيب والقدس ونتانيا وسط اسرائيل.  جاء ذلك خلال تسجيل مصور بعنوان "وأعدوا" بث الأحد، على قناة "العالم" الفضائية الإيرانية.  وقال متحدث باسم سرايا القدس أنهم يملكون صواريخ دقيقة ستفاجيء العدو".  وذكر أن "العدو يدعي أنه من خلال الحروب الماضية دمر القوة الصاروخية لسرايا القدس والرد هو صاروخ عسقلان والصواريخ التي ستدك كل مدننا المحتلة".  وأكد أن "سرايا القدس استطاعت من خلال مهندسيها أن تطور الصواريخ لتضرب القدس وتل أبيب ونتانيا وما هو أبعد من نتانيا".
الجهاد الاسلامي: نملك صواريخ تصيب تل ابيب والقدس




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