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أجرت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين أمس السبت 23.2.2019 جولة إرشادية في قرية عمواس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط سري تم اعتقال 4...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن حادث اطلاق نار وقع مساء اليوم في...
اعتقلت شرطة الشمال شابين (21 عاما) من كفركنا بشبهة تهريب سلاح رشاش من نوع m16 من مناطق...
25 عامًا بعد اخراج حركة "كاخ" الإرهابية عن القانون، يبدو ان مكملي دربها ودرب رئيسها...
قررت الشرطة الاسرائيلية الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم الشيخ سلهب والشيخ بكيرات،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...
أقدم مجهولون ظهر اليوم الاحد على اضرام النار في مشم في بلدة طوبا مما تسبب باضرار...
في أجواء تربوية وبمبادرة طيبة من رشا فودة عمري المرشدة القطرية لموضوع الإعلام في...
في أجواء ديموقراطية إجتمع ممثلو الصفوف من أولياء الأمور بمدرسة أورط على أسم حلمي...