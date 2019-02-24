وزارة التّربية تطبّق البرنامج القومي M21 تخطيط واقامة أفنية تعليميّة داخل المؤسّسات التّعليميّة وخارجها ، هدف هذه الأفنية احداث تجديد للأفنية الموجودة في المدارس واعادة ملاءمتها من جديد لجهاز التّربية في القرن ال-21 .

بناء هذه الأفنية ليست فقط لتلبّي احتياجات جهاز التّعليم وانّما لتضفي جمالا ولتخلق جوّا تعليميّا تربويّا يحسّن المناخ التّعليمي في المدرسة .وزارة التّربية كانت قد نشرت " صوت ينادي" لبناء ميزانيّة 1,500 فناء تعليميّا جديدا وسيتم نشر " صوت ينادي" جديد بتاريخ 31.7.2019 للسّنوات 2019-2020 .في السّنتين الأخيريتين تمّ المصادقة على بناء 921 فناء تعليميّا للسّلطات المحليّة والنّتائج الايجابيّة لذلك بدأت تظهر وكانت حصّة لا بأس بها لمؤسّسات التّعليم في المجتمعالعربي ( يشمل الدّرزي والبدوي) .يشار بأنّ ميزانيّة كل فناء 80,000 شاقلا .الفناء التّعليمي M21 يضمن ادخال تربية جديدة ، تعلّم بمجموعات صغيرة ، مناخ تعليمي داعم ، ساحة المدرسة تتحوّل لزاوية تعليميّة حاضنة ومتطوّرة .وفي هذا الصّدد وضمن برنامج الوزارة القومي اضافة لبناء أفنية M21 بالمقابل نشرت الوزارة " صوت منادي" لبناء غرف احتواء و"صوت ينادي " لترميم غرف المعلّمين وبرامج اضافيّة بهدف تحسين البنى التّحتيّة داخل المؤسّسات التّعليميّة .