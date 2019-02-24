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وزارة التّربية تطبّق البرنامج القومي " تخطيط وبناء أفنية تعليميّة M21"



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وزارة التّربية  تطبّق  البرنامج القومي M21 تخطيط واقامة أفنية تعليميّة داخل المؤسّسات التّعليميّة وخارجها ، هدف هذه  الأفنية احداث تجديد للأفنية الموجودة في المدارس واعادة ملاءمتها من جديد لجهاز التّربية في القرن ال-21 .

 
بناء هذه الأفنية ليست فقط لتلبّي احتياجات جهاز التّعليم وانّما لتضفي جمالا ولتخلق جوّا تعليميّا تربويّا يحسّن المناخ التّعليمي في المدرسة .
 
وزارة التّربية كانت قد نشرت " صوت ينادي"  لبناء ميزانيّة 1,500 فناء تعليميّا جديدا  وسيتم نشر " صوت ينادي" جديد بتاريخ 31.7.2019  للسّنوات 2019-2020 .
 
في السّنتين الأخيريتين تمّ المصادقة على بناء 921 فناء تعليميّا للسّلطات المحليّة والنّتائج الايجابيّة لذلك بدأت تظهر وكانت حصّة لا بأس بها لمؤسّسات التّعليم في المجتمع
العربي ( يشمل الدّرزي والبدوي) .
يشار بأنّ ميزانيّة كل فناء 80,000 شاقلا .
 
الفناء التّعليمي M21  يضمن ادخال  تربية جديدة ، تعلّم بمجموعات صغيرة ، مناخ تعليمي داعم ، ساحة المدرسة تتحوّل لزاوية تعليميّة حاضنة ومتطوّرة  .
 
وفي هذا الصّدد وضمن برنامج الوزارة  القومي اضافة لبناء أفنية M21 بالمقابل نشرت الوزارة " صوت منادي" لبناء غرف احتواء  و"صوت ينادي " لترميم غرف المعلّمين وبرامج اضافيّة بهدف تحسين البنى التّحتيّة داخل المؤسّسات التّعليميّة .
 




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