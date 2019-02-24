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اعتقال 4 مشتبهين بتهريب اسلحة من الاردن



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط سري تم اعتقال 4 مشتبهين نابلس بتهريب 36 مسدساً من الاردن للبلاد .


واضاف البيان انه في تاريخ 07.02.19 في عملية استمرت ساعات طويلة لاحظ افراد من حرس الحدود والجيش بشخص يحمل حقيبة , تم مراقبته واعتقاله بعد محاولة عبور الحدود في منطقة غور الاردن , وخلال تفتيشه عثر بحوزته على 36 مسدس تم تهريبهم من الاردن , في منطقة قريبة تم اعتقال 3 مشتبهين اخرين كانوا بانتظاره لمساعدته بالهروب والدخول للاراضي الفلسطينية .


صورة توضيحية
اعتقال 4 مشتبهين بتهريب اسلحة من الاردن




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