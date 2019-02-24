اعتقال, 4, مشتبهين, بتهريب, اسلحة, من, الاردن,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط سري تم اعتقال 4 مشتبهين نابلس بتهريب 36 مسدساً من الاردن للبلاد .

واضاف البيان انه في تاريخ 07.02.19 في عملية استمرت ساعات طويلة لاحظ افراد من حرس الحدود والجيش بشخص يحمل حقيبة , تم مراقبته واعتقاله بعد محاولة عبور الحدود في منطقة غور الاردن , وخلال تفتيشه عثر بحوزته على 36 مسدس تم تهريبهم من الاردن , في منطقة قريبة تم اعتقال 3 مشتبهين اخرين كانوا بانتظاره لمساعدته بالهروب والدخول للاراضي الفلسطينية .صورة توضيحية