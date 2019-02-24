تبادل, اطلاق, نار, خلال, مطاردة, بوليسية, في, طوبا, واصابة, المشتبه,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن حادث اطلاق نار وقع مساء اليوم في بلدة طوبا حيث اقدم مجهول على اطلاق النار باتجاه منزل مما ادى الى اصابة سيدة تبلغ من العمر 70 عاماً بجراح متوسطة .

رجال الشرطة تواجدوا في البلدة وعند اطلاق النار قاموا بمطاردة المشتبه مما ادى الى تبادل اطلاق نار بينه وبين رجال الشرطة مما ادى الى اصابته بجراح متوسطة وتم اعتقاله ونقله للمستشفى لاستكمال العلاج .يشار الى أن بلدة طوبا تشهد احداث عنف في الفترة الاخيرة وكان اخرها اطلاق نار بالهواء واحراق كشك وتحطيم مركبة تابعة لموظف مدرسة صباح اليوم الاحد .