تبادل, اطلاق, نار, خلال, مطاردة, بوليسية, في, طوبا, واصابة, المشتبه,

كلمات متعلقةتبادل, اطلاق, نار, خلال, مطاردة, بوليسية, في, طوبا, واصابة, المشتبه,
وزارة التّربية تطبّق البرنامج القومي M21 تخطيط واقامة أفنية تعليميّة داخل...
أجرت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين أمس السبت 23.2.2019 جولة إرشادية في قرية عمواس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط سري تم اعتقال 4...
اعتقلت شرطة الشمال شابين (21 عاما) من كفركنا بشبهة تهريب سلاح رشاش من نوع m16 من مناطق...
25 عامًا بعد اخراج حركة "كاخ" الإرهابية عن القانون، يبدو ان مكملي دربها ودرب رئيسها...
قررت الشرطة الاسرائيلية الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم الشيخ سلهب والشيخ بكيرات،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...
أقدم مجهولون ظهر اليوم الاحد على اضرام النار في مشم في بلدة طوبا مما تسبب باضرار...
في أجواء تربوية وبمبادرة طيبة من رشا فودة عمري المرشدة القطرية لموضوع الإعلام في...
في أجواء ديموقراطية إجتمع ممثلو الصفوف من أولياء الأمور بمدرسة أورط على أسم حلمي...