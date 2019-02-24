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اطلاق سراح الشيخ سلهب والشيخ بكيرات بشرط ابعادهما عن الاقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قررت الشرطة الاسرائيلية الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم الشيخ سلهب والشيخ بكيرات، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.


وأوضح المحامي محمد محمود أن الشرطة قررت الافراج عن رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة أسبوع، لافتا انه لن يتم عرضهما على المحكمة، وقرارات الابعاد هي ادارية سلمت لهما خلال التحقيق.

كما رفضت المحكمة المركزية الاسرائيلية الاستئناف المقدم ضد الافراج عن 3 نشطاء مقدسيين، وعليه اقرت قرار محكمة الصلح الصادر أمس، بالافراج عن ناصر قوس مدير نادي الاسير وحسني الكيلاني وعلي عجاج بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة 3 أيام.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة بحجة "خرق امر قضائي" وفتح باب الرحمة والصلاة فيه.

وأكدت المحكمتان الاسرائيليتان المركزية والصلح خلال جلسات عرض المتهمين "بخرق امر قضائي" بعدم قانونية اغلاق مصلى باب الرحمة، وقررت بأن القرار القضائي الذي تستند إليه الشرطة في الإغلاق يتعلق بلجنة التراث فقط ولا يسري على أي شخص آخر، وبالتالي لا أساس لاعتقال الأشخاص بتهمة مخالفة الأمر، وذلك حسب ما أوضح طاقم الدفاع عن المتهمين.
اطلاق سراح الشيخ سلهب والشيخ بكيرات بشرط ابعادهما عن الاقصى




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