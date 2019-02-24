اصابة, خطيرة, لسائق, دراجة, نارية, اثر, حادث, طرق, مروع, بمنطقة, الاغوار,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث طرق في مفترق نتيفي هجدود في منطقة السامرة بين راكب دراجة نارية اسرائيلي لشاحنة فلسطينية.

إثر حادث الطرق أصيب راكب الدراجة النارية بإصابات صعبة (وفق مصادر طبية) وأحيل بواسطة مروحية الى المستشفى لتلقي العلاج.محققون مختصو حوادث طرق وشرطيون متواجدون في المكان وبوجهون حركة المرور.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.