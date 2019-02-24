اصابة, خطيرة, لسائق, دراجة, نارية, اثر, حادث, طرق, مروع, بمنطقة, الاغوار,

كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, لسائق, دراجة, نارية, اثر, حادث, طرق, مروع, بمنطقة, الاغوار,
25 عامًا بعد اخراج حركة "كاخ" الإرهابية عن القانون، يبدو ان مكملي دربها ودرب رئيسها...
قررت الشرطة الاسرائيلية الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم الشيخ سلهب والشيخ بكيرات،...
أقدم مجهولون ظهر اليوم الاحد على اضرام النار في مشم في بلدة طوبا مما تسبب باضرار...
في أجواء تربوية وبمبادرة طيبة من رشا فودة عمري المرشدة القطرية لموضوع الإعلام في...
في أجواء ديموقراطية إجتمع ممثلو الصفوف من أولياء الأمور بمدرسة أورط على أسم حلمي...
قال رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس...
تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع...
افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل...
تدين لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب...