بيكيه يرد على شكوى سولاري بحقيقة محرجة

رد الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على شكوى سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد بشأن جدول مباريات الملكي قبل مباراة الكلاسيكو. وسخر سانتياجو سولاري، أمس من جدول مباريات فريقه بالدوري الإسباني، خاصة وأنه سيمكن برشلونة من الحصول على يوم راحة أكثر من الملكي، قبل مواجهتهما، يوم الأربعاء المقبل، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ولعب برشلونة مع إشبيلية أمس السبت، فيما يواجه ريال مدريد، ليفانتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا. وقال بيكيه، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في كلاسيكو الدور الأول بالدوري حصلنا على يوم راحة أقل من ريال مدريد، ورغم ذلك فزنا بنتيجة 5-1". وأضاف: "أفضل الآن التفكير في مباراة الكأس لأننا نريد التأهل إلى النهائي، ثم سيعود تركيزنا إلى الدوري الإسباني مرة أخرى". وتابع: "نحن الآن في فترة حاسمة من الموسم، وكل مباراة نخوضها بمثابة نهائي". وواصل: "أدرك أننا لا نقدم أفضل كرة قدم لدينا، ولكننا ننافس حتى الآن في كل البطولات الممكنة". وأتم: "اعتزال ميسي؟ دعنا نفكر فيما نملكه الآن ونستمتع بليونيل، نحن دائمًا نشعر بالتفاؤل في النادي الكتالوني".