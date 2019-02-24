تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-24 17:07:20 اعتقال شابين من كفركنا بشبهة تهريب اسلحة من الضفة الغربية |  2019-02-24 17:03:54 النائب جبارين: نعمل على شطب حزب كهانا الارهابي ومنعه من خوض الانتخابات |  2019-02-24 15:02:47 اطلاق سراح الشيخ سلهب والشيخ بكيرات بشرط ابعادهما عن الاقصى |  2019-02-24 14:44:12 اصابة خطيرة لسائق دراجة نارية اثر حادث طرق مروع بمنطقة الاغوار |  2019-02-24 14:27:59 بيكيه يرد على شكوى سولاري بحقيقة محرجة |  2019-02-24 13:55:00 في واقعة مذهلة.. امرأة تضع توأمين بفارق 80 كيلومترا |  2019-02-24 13:52:23 ابو مازن يلتقي السيسي في شرم الشيخ |  2019-02-24 13:32:54 طوبا:اضرام النار في كشك واطلاق نار بالهواء |  2019-02-24 12:55:40 جامعة تل ابيب تستضيف مؤتمر الاعلام السادس ومهرجان الافلام الثاني للشباب‎ |  2019-02-24 12:42:33 انتخاب لجنة جديدة لاولياء امور الطلاب بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا |  2019-02-24 12:28:00 بينت يهاجم نتنياهو وترامب |  2019-02-24 12:02:04 رئيس سان جيرمان يُوصد الأبواب في وجه ريال مدريد |  2019-02-24 12:00:36 وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية |  2019-02-24 11:55:14 استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً |  2019-02-24 11:20:01 مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

في واقعة مذهلة.. امرأة تضع توأمين بفارق 80 كيلومترا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في حالة ولادة غريبة أنجبت سيدة توأمين عندما دخلت حالة مخاض سابقة لأوانها، في مستشفيين مختلفين يبعدان عن بعضهما نحو 80 كيلومترا.

ووقعت الحالة الاستثنائية المربكة للمرأة التي أنجبت توأمين ذكرين في تاريخين منفصلين، في اسكتلندا، ونقلت خلالها بواسطة سيارات إسعاف وبمرافقة سيارات شرطة بالإضافة إلى طائرة مروحية، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وبدأت ولادة التوأمين عندما نقلت المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، إلى مستشفى كايثنيس العام في مدينة ويك الاسكتلندية، عندما سال ماء الرأس منها في نوفمبر الماضي بينما كانت في عملها، لكن تم تحويلها إلى مستشفى ريغمور في مدينة إنفيرنيس على بعد 160 كيلومترا.
وبينما كانت في منتصف الرحلة إلى إنفيرنيس، اضطرت سيارة الإسعاف إلى التوقف، حيث ولد طفلها الأول في مستشفى غولسبي في بلدة سذرلاند، وذلك بعد العاشرة والنصف مساء.
وقالت المرأة إن هذه الفترة شهدت الكثير من القرارات غير الحكيمة والمضطربة، قبل أن يتم في نهاية المطاف استكمال رحلتها إلى مدينة إنفيرنيس، بمرافقة طبيب وممرضتين في سيارة شرطة.
ولم تتمكن مروحية طبية من الهبوط لنقلها بها بسبب الضباب وحالة الانجماد على محرك الطائرة، بحسب الديلي ميل.
واستكملت الرحلة إلى إنفيرنيس بموكب من سيارتي إسعاف و3 سيارات أخرى في الساعة الثانية من فجر اليوم التالي.
وبعيد وصولها إلى إنفيرنيس، جاءها المخاض ثانية، وولد الطفل الثاني، وتم نقل الطفلين إلى وحدة العناية المركزة.
وكتبت الأم على حسابها في فيسبوك تقول إنها تشعر بالامتنان لطاقم المستشفى الذي ساهم في ولادتها ورافقها في رحلتها الغريبة.
في واقعة مذهلة.. امرأة تضع توأمين بفارق 80 كيلومترا




كلمات متعلقة

في, واقعة, مذهلة.., امرأة, تضع, توأمين, بفارق, 80, كيلومترا,

تابعونــا

وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية 2019-02-24 | 12:00:36

تزعج #قشرة_الشعر حوالي 50% من الناس في مختلف أنحاء العالم، لما تسببه من حكة شديدة...

احذروا "حقن الدم" ضد الشيخوخة.. "قد تسبب الأسوأ" احذروا "حقن الدم" ضد الشيخوخة.. "قد تسبب الأسوأ" 2019-02-24 | 09:48:21

بهدف تأخير مظاهر الشيخوخة والقضاء على العديد من الأمراض المستعصية، سمعنا كثيراً...

في سابقة من نوعها.. تحليل دم يكشف الإصابة بسرطان الثدي في سابقة من نوعها.. تحليل دم يكشف الإصابة بسرطان الثدي 2019-02-23 | 19:50:31

أعلن باحثون ألمان من مستشفى جامعة هايدلبرغ الخميس، أنهم طوروا "أول تحليل دم" للكشف...

بشرى لمرضى السرطان.. اكتشاف قد ينقذ حياة الملايين بشرى لمرضى السرطان.. اكتشاف قد ينقذ حياة الملايين 2019-02-23 | 11:54:22

اكتشف فريق من العلماء في جامعة سالفورد البريطانية أن نمو كل أنواع السرطانات يبدأ...

فوائد غير متوقعة للحبوب الكاملة فوائد غير متوقعة للحبوب الكاملة 2019-02-23 | 07:01:32

كشفت دراسة أميركية جديدة أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...

مواد غذائية تمنع خطر الإصابة بسرطان قاتل مواد غذائية تمنع خطر الإصابة بسرطان قاتل 2019-02-22 | 14:30:58

كشفت دراسة حديثة أن الفصيلة الثومية من الخضروات التي تشمل الثوم والكراث والثوم...

تطوير "صاروخ موجه" يستهدف سرطان الثدي بـ "رأس حربي"! تطوير "صاروخ موجه" يستهدف سرطان الثدي بـ "رأس حربي"! 2019-02-22 | 11:39:46

قال خبير إن عقارا "سحريا" جديدا يمكن أن يغير طريقة علاج النساء المصابات بأحد أكثر...

رغم رائحتهما الكريهة.. الثوم والبصل سلاحك ضد مرض خطير رغم رائحتهما الكريهة.. الثوم والبصل سلاحك ضد مرض خطير 2019-02-22 | 08:41:18

يحجم كثيرون عن تناول البصل بسبب رائحته النفاذة الكريهة، إلا أن أولئك يجهلون أنهم...

5 خطوات تخلصك من المخاوف وتحسن تركيزك! 5 خطوات تخلصك من المخاوف وتحسن تركيزك! 2019-02-21 | 20:04:18

بإمكان تقنيات التنفس و #التأمل_الذاتي أن تساعد لحد كبير في تحسين التركيز والحفاظ...

لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر 2019-02-21 | 14:30:21

أجرى علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن بالولايات المتحدة أول اختبار سريري لمجموعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة فتى سقط عن حصان مدينة طمرة الزهراوي الطاقم الطبي اسعاف شرطة مستشفىاصابة بالغة حادث دراجة نارية الجنوب شاحنة اسعاف شرطة مستشفى كيبوتس جلؤون المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة المدرسة الثانوية المتنبي حيفا شيزاف تخريج الفوج ال 34 من طلابها اجواء احتفالية بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاينالمدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف عرب الشبلي حريق هائل منطقة مفتوحة اعشاب كفار تابور اطفاء اخلاء بيوت الشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب الدكتور الشاب محمود مسعود ذباح دير الاسد جامعة مانشستر سرطان الشوكي امراض النخاع طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة نداء جعابيص يوسف اضراب جبل المكبر الطفلة دهس فرار السائق لجنة اولياؤ امور طلاب تحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com