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طوبا:اضرام النار في كشك واطلاق نار بالهواء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون ظهر اليوم الاحد على اضرام النار في مشم في بلدة طوبا مما تسبب باضرار جسيمة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان ثلاثة ملثمين وصلوا الى كشك واخرجوا البائعة وقاموا بحرق المقصف واطلقوا النار بالهواء وفروا هاربين .

دوريات معززة من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
طوبا:اضرام النار في كشك واطلاق نار بالهواء




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