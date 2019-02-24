طوبا:اضرام, النار, في, كشك, واطلاق, نار, بالهواء,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان ثلاثة ملثمين وصلوا الى كشك واخرجوا البائعة وقاموا بحرق المقصف واطلقوا النار بالهواء وفروا هاربين .دوريات معززة من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

أقدم مجهولون ظهر اليوم الاحد على اضرام النار في مشم في بلدة طوبا مما تسبب باضرار جسيمة .

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