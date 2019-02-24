تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-24 17:07:20 اعتقال شابين من كفركنا بشبهة تهريب اسلحة من الضفة الغربية |  2019-02-24 17:03:54 النائب جبارين: نعمل على شطب حزب كهانا الارهابي ومنعه من خوض الانتخابات |  2019-02-24 15:02:47 اطلاق سراح الشيخ سلهب والشيخ بكيرات بشرط ابعادهما عن الاقصى |  2019-02-24 14:44:12 اصابة خطيرة لسائق دراجة نارية اثر حادث طرق مروع بمنطقة الاغوار |  2019-02-24 14:27:59 بيكيه يرد على شكوى سولاري بحقيقة محرجة |  2019-02-24 13:55:00 في واقعة مذهلة.. امرأة تضع توأمين بفارق 80 كيلومترا |  2019-02-24 13:52:23 ابو مازن يلتقي السيسي في شرم الشيخ |  2019-02-24 13:32:54 طوبا:اضرام النار في كشك واطلاق نار بالهواء |  2019-02-24 12:55:40 جامعة تل ابيب تستضيف مؤتمر الاعلام السادس ومهرجان الافلام الثاني للشباب‎ |  2019-02-24 12:42:33 انتخاب لجنة جديدة لاولياء امور الطلاب بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا |  2019-02-24 12:28:00 بينت يهاجم نتنياهو وترامب |  2019-02-24 12:02:04 رئيس سان جيرمان يُوصد الأبواب في وجه ريال مدريد |  2019-02-24 12:00:36 وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية |  2019-02-24 11:55:14 استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً |  2019-02-24 11:20:01 مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جامعة تل ابيب تستضيف مؤتمر الاعلام السادس ومهرجان الافلام الثاني للشباب‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في أجواء تربوية وبمبادرة طيبة من رشا فودة عمري المرشدة القطرية لموضوع الإعلام في المدارس العربية وشادي عثامنة مركز قسم التسويق الخاص للمجتمع العربي في جامعة تل أبيب وبمرافقة الدكتور خليل ريناوي محاضر لموضوع الاعلام في جامعة تل أبيب ، عقد يوم الخميس الماضي 21.2.19 ، مؤتمر الإعلام العربي السادس ومهرجان الأفلام الثاني للشباب في جامعة تل ابيب، وذلك بمشاركة كبيرة لطلاب ومدارس عربية تدرس -موضوع الاعلام والسينما في البلاد .


وجاء هذا المؤتمر استمرارا للنجاح منقطع النظير الذي حصده سابقيه في تعزيز مكانة وأهمية تدريس الموضوع في المدارس العربية والابناء الطلاب.

شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات التربوية والإعلامية والاجتماعية، ومن بينهم المرشدة القطرية للإعلام في المدارس العربية ، رشا فودة عمري، د. خليل ريناوي محاضر إعلام في جامعة تل ابيب ،دوريت بالين ، مفتشة موضوع الإعلام والسينما ، شادي عثامنه ، مركز التسويق للمجتمع العربي في جامعة تل ابيب . وعن بعد كانت كلمة ترحيبية للدكتور يوسف مشهراوي رئيس اللجنة التوجيهية لدمج الطلاب العرب في جامعة تل ابيب .

تولتا عرافة الاحتفال كل من المربية مي اغبارية  والأكاديمية ريما كناعنة طالبة في جامعة تل ابيب ، وعملتا على تقديم الكلمات والفقرات المختلفة وسط أداء مميز نال إعجاب الحضور.

هذا وتضمن المؤتمر بعض الكلمات حيث تطرق المتحدثون خلالها الى اهمية تعزيز مكانة الأبناء الطلاب في مجال الإعلام في المدارس، وأكدوا بدورهم على اهمية الموضوع الذي من شأنه أن يعزز مكانة الطلاب ويصقل لديهم الشخصية الايجابية وينمي الإبداع والعطاء لديهم في خدمة أبناء المجتمع والارتقاء به نحو الامام.وفي سير المؤتمر كانت ورشات عمل هادفة قدمها كل من الاستاذ الصحفي وائل عواد، التحقيق الصحفي، مي اغبارية عن فن الخطاب والمناظرة، مرح خلفية اغبارية ميكياج سينمائي، رلى نصير التصوير كتعبير فني، رشا اغبارية المخرجة الشابة للافلام الوثائقية،هيام دياب مسرح المقهورين، مصطفى قدح الاخراج السينمائي الرقمي، فاطمة خمايسي ما بين الصحافة التقليدية والحديثة.

وشهد المؤتمر أيضا فقرة عرض الأفلام المشتركة في المسابقة والإعلان عن هوية الأفلام الفائزة في المراتب الثلاث الاولى. حصل فيلم "تسكتيش" من مدرسة النهضة الاهلية عتيد كفرقرع على المرتبة الاولى. اما في المرتبة الثانية فقد حصل عليها فيلم "ماريا" لمدرسعيلوط الثانية. وفي المرتبة الثالثة جاء فيلم "22. 12. 2009" لمدرسة البطريركية اللاتين يافا .

مسك الختام كان بتكريم المدارس المشاركة وعرض فقرة ستاند أب كوميدي ، قدمها الفنان عدي خليفة .

وفي تعقيب من مركز التسويق للمجتمع العربي في جامعة تل ابيب الاستاذ شادي عثامنة : " تحرص جامعة ابيب بشكل عام وفي كلية الفنون بشكل خاص على كشف مجالات التعليم في تخصصات السينما والتلفزيون وكذلك موضوع الاعلام امام الطلاب العرب لما فيها من فرص عمل ونجاح مستقبلي مزدهر, لا سيما الحيز الكبير الذي تأخذه هذه المواضيع في ايامنا هذه وتسارع تطورها في المستقبل القريب . وهذه الفعالية التي اقيمت هي واحدة من عدة نشاطات تقدمها الجامعة لكشف الوعي عند الطلاب الثانويين العرب في مجتمعنا ".

من جهتها تحدثت رشا فودة عمري، المرشدة القطرية للإعلام في المدارس الثانوية العربية، قائلة :" لا يسعني الا ان اشكر الطاقم التربوي والتعليمي المشارك والأبناء الطلاب على مشاركتهم وحضورهم الطيب في المؤتمر وخروجه الى حيز التنفيذ الى جانب الحضور الكريم والمشاركين في الفقرات المختلفة ".وأضافت رشا فودة عمري : " يمكن القول ايضا ان هذا النجاح جاء نتاج وجود طاقم مميز، حيث اثبت طاقم الإعلام مرة أخرى دورهم الكبير في القيادة التربوية التعليمية وكذلك يمكن القول ان لدينا العديد من الخامات الطلابية الواعدة، فموضوع الإعلام بالمدارس العربية يسير بخطوات تابثة نحو الأمام ، وقد أثبت نجاعتة وأهميته في قطاع التربية والتعليم، هذا الموضوع الذي جاء ليعزز الاستهلاك الناقد والغير مفهوم ضمنا لوسائل الاعلام ومضامينها عند أبنائنا وجاء ليضعهم أيضا في المقدمة كرسل للجماهير من خلال تمثيل وتغطية كل الأجندات التي يعيشها أبناء مجتمعنا".




كلمات متعلقة

جامعة, تل, ابيب, تستضيف, مؤتمر, الاعلام, السادس, ومهرجان, الافلام, الثاني, للشباب‎,

تابعونــا

اعتقال شابين من كفركنا بشبهة تهريب اسلحة من الضفة الغربية اعتقال شابين من كفركنا بشبهة تهريب اسلحة من الضفة الغربية 2019-02-24 | 17:07:20

اعتقلت شرطة الشمال شابين (21 عاما) من كفركنا بشبهة تهريب سلاح رشاش من نوع m16 من مناطق...

النائب جبارين: نعمل على شطب حزب كهانا الارهابي ومنعه من خوض الانتخابات النائب جبارين: نعمل على شطب حزب كهانا الارهابي ومنعه من خوض الانتخابات 2019-02-24 | 17:03:54

25 عامًا بعد اخراج حركة "كاخ" الإرهابية عن القانون، يبدو ان مكملي دربها ودرب رئيسها...

اطلاق سراح الشيخ سلهب والشيخ بكيرات بشرط ابعادهما عن الاقصى اطلاق سراح الشيخ سلهب والشيخ بكيرات بشرط ابعادهما عن الاقصى 2019-02-24 | 15:02:47

قررت الشرطة الاسرائيلية الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم الشيخ سلهب والشيخ بكيرات،...

اصابة خطيرة لسائق دراجة نارية اثر حادث طرق مروع بمنطقة الاغوار اصابة خطيرة لسائق دراجة نارية اثر حادث طرق مروع بمنطقة الاغوار 2019-02-24 | 14:44:12

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...

طوبا:اضرام النار في كشك واطلاق نار بالهواء طوبا:اضرام النار في كشك واطلاق نار بالهواء 2019-02-24 | 13:32:54

أقدم مجهولون ظهر اليوم الاحد على اضرام النار في مشم في بلدة طوبا مما تسبب باضرار...

انتخاب لجنة جديدة لاولياء امور الطلاب بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا انتخاب لجنة جديدة لاولياء امور الطلاب بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا 2019-02-24 | 12:42:33

في أجواء ديموقراطية إجتمع ممثلو الصفوف من أولياء الأمور بمدرسة أورط على أسم حلمي...

بينت يهاجم نتنياهو وترامب بينت يهاجم نتنياهو وترامب 2019-02-24 | 12:28:00

قال رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس...

استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً 2019-02-24 | 11:55:14

تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين...

طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء 2019-02-24 | 11:03:15

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع...

جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان 2019-02-24 | 10:59:16

افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق انفجار اصابة امرأة شارع هركيفت رشيون لتسيون اطفاء شرطة تخليص عالقة مصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ نحف حريق منطقة وعرية اشتعال النار مروخية طائرة عرابة الحسينية وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةجثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح اطلاق نار طعن شخص اصابة حي المحاميد ام الفحم الشرطة مواجهات قنبلة اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء اصابة شاب المكر تعرض لاطلاق نار حي القرية اسعاف عوض نعيمي نعيمة مستشفى مصرع اصابة جثمان الراحل دكتور جريس خوري يصل فسوطةمسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة مصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com