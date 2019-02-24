جامعة, تل, ابيب, تستضيف, مؤتمر, الاعلام, السادس, ومهرجان, الافلام, الثاني, للشباب‎,

في أجواء تربوية وبمبادرة طيبة من رشا فودة عمري المرشدة القطرية لموضوع الإعلام في المدارس العربية وشادي عثامنة مركز قسم التسويق الخاص للمجتمع العربي في جامعة تل أبيب وبمرافقة الدكتور خليل ريناوي محاضر لموضوع الاعلام في جامعة تل أبيب ، عقد يوم الخميس الماضي 21.2.19 ، مؤتمر الإعلام العربي السادس ومهرجان الأفلام الثاني للشباب في جامعة تل ابيب، وذلك بمشاركة كبيرة لطلاب ومدارس عربية تدرس -موضوع الاعلام والسينما في البلاد .

وجاء هذا المؤتمر استمرارا للنجاح منقطع النظير الذي حصده سابقيه في تعزيز مكانة وأهمية تدريس الموضوع في المدارس العربية والابناء الطلاب.شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات التربوية والإعلامية والاجتماعية، ومن بينهم المرشدة القطرية للإعلام في المدارس العربية ، رشا فودة عمري، د. خليل ريناوي محاضر إعلام في جامعة تل ابيب ،دوريت بالين ، مفتشة موضوع الإعلام والسينما ، شادي عثامنه ، مركز التسويق للمجتمع العربي في جامعة تل ابيب . وعن بعد كانت كلمة ترحيبية للدكتور يوسف مشهراوي رئيس اللجنة التوجيهية لدمج الطلاب العرب في جامعة تل ابيب .تولتا عرافة الاحتفال كل من المربية مي اغبارية والأكاديمية ريما كناعنة طالبة في جامعة تل ابيب ، وعملتا على تقديم الكلمات والفقرات المختلفة وسط أداء مميز نال إعجاب الحضور.هذا وتضمن المؤتمر بعض الكلمات حيث تطرق المتحدثون خلالها الى اهمية تعزيز مكانة الأبناء الطلاب في مجال الإعلام في المدارس، وأكدوا بدورهم على اهمية الموضوع الذي من شأنه أن يعزز مكانة الطلاب ويصقل لديهم الشخصية الايجابية وينمي الإبداع والعطاء لديهم في خدمة أبناء المجتمع والارتقاء به نحو الامام.وفي سير المؤتمر كانت ورشات عمل هادفة قدمها كل من الاستاذ الصحفي وائل عواد، التحقيق الصحفي، مي اغبارية عن فن الخطاب والمناظرة، مرح خلفية اغبارية ميكياج سينمائي، رلى نصير التصوير كتعبير فني، رشا اغبارية المخرجة الشابة للافلام الوثائقية،هيام دياب مسرح المقهورين، مصطفى قدح الاخراج السينمائي الرقمي، فاطمة خمايسي ما بين الصحافة التقليدية والحديثة.وشهد المؤتمر أيضا فقرة عرض الأفلام المشتركة في المسابقة والإعلان عن هوية الأفلام الفائزة في المراتب الثلاث الاولى. حصل فيلم "تسكتيش" من مدرسة النهضة الاهلية عتيد كفرقرع على المرتبة الاولى. اما في المرتبة الثانية فقد حصل عليها فيلم "ماريا" لمدرسعيلوط الثانية. وفي المرتبة الثالثة جاء فيلم "22. 12. 2009" لمدرسة البطريركية اللاتين يافا .مسك الختام كان بتكريم المدارس المشاركة وعرض فقرة ستاند أب كوميدي ، قدمها الفنان عدي خليفة .وفي تعقيب من مركز التسويق للمجتمع العربي في جامعة تل ابيب الاستاذ شادي عثامنة : " تحرص جامعة ابيب بشكل عام وفي كلية الفنون بشكل خاص على كشف مجالات التعليم في تخصصات السينما والتلفزيون وكذلك موضوع الاعلام امام الطلاب العرب لما فيها من فرص عمل ونجاح مستقبلي مزدهر, لا سيما الحيز الكبير الذي تأخذه هذه المواضيع في ايامنا هذه وتسارع تطورها في المستقبل القريب . وهذه الفعالية التي اقيمت هي واحدة من عدة نشاطات تقدمها الجامعة لكشف الوعي عند الطلاب الثانويين العرب في مجتمعنا ".من جهتها تحدثت رشا فودة عمري، المرشدة القطرية للإعلام في المدارس الثانوية العربية، قائلة :" لا يسعني الا ان اشكر الطاقم التربوي والتعليمي المشارك والأبناء الطلاب على مشاركتهم وحضورهم الطيب في المؤتمر وخروجه الى حيز التنفيذ الى جانب الحضور الكريم والمشاركين في الفقرات المختلفة ".وأضافت رشا فودة عمري : " يمكن القول ايضا ان هذا النجاح جاء نتاج وجود طاقم مميز، حيث اثبت طاقم الإعلام مرة أخرى دورهم الكبير في القيادة التربوية التعليمية وكذلك يمكن القول ان لدينا العديد من الخامات الطلابية الواعدة، فموضوع الإعلام بالمدارس العربية يسير بخطوات تابثة نحو الأمام ، وقد أثبت نجاعتة وأهميته في قطاع التربية والتعليم، هذا الموضوع الذي جاء ليعزز الاستهلاك الناقد والغير مفهوم ضمنا لوسائل الاعلام ومضامينها عند أبنائنا وجاء ليضعهم أيضا في المقدمة كرسل للجماهير من خلال تمثيل وتغطية كل الأجندات التي يعيشها أبناء مجتمعنا".