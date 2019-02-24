انتخاب, لجنة, جديدة, لاولياء, امور, الطلاب, بمدرسة, أورط, على, أسم, حلمي, الشافعي, عكا,

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اعتقلت شرطة الشمال شابين (21 عاما) من كفركنا بشبهة تهريب سلاح رشاش من نوع m16 من مناطق...
25 عامًا بعد اخراج حركة "كاخ" الإرهابية عن القانون، يبدو ان مكملي دربها ودرب رئيسها...
قررت الشرطة الاسرائيلية الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم الشيخ سلهب والشيخ بكيرات،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...
أقدم مجهولون ظهر اليوم الاحد على اضرام النار في مشم في بلدة طوبا مما تسبب باضرار...
في أجواء تربوية وبمبادرة طيبة من رشا فودة عمري المرشدة القطرية لموضوع الإعلام في...
قال رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس...
تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع...
افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل...