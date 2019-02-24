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انتخاب لجنة جديدة لاولياء امور الطلاب بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا



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في أجواء ديموقراطية إجتمع ممثلو الصفوف من أولياء الأمور بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا، لإنتخاب لجنة جديدة للسنة الدراسية 2018-2019 ، وفي أجواء من حرية الرأي والنزاهة تم إنتخاب السيد غسان عيد رئيسا للجنة أولياء الأمور، والسيد محمد زيدان نائباً للرئيس، والسيدة داليا مجدوب سكرتيرة اللجنة.


وقد قدم الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة التهاني الطيبة باسم الهيئة التدريسية، وطلاب المدرسة، والعاملين متمنياً للجنة الجديدة كل النجاح والتوفيق ، ورفع المستوى التعليمي والتربوي لطلاب المدرسة، ورفع أسم عكا عالياً.




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