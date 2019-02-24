رئيس, سان, جيرمان, يُوصد, الأبواب, في, وجه, ريال, مدريد,

أغلق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الباب في وجه تطلعات العملاق الإسباني، ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الخليفي، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يتعين على ريال مدريد أو أي ناد آخر في العالم الاتصال بنا للتحدث عن نيمار أو أي نجم آخر".وأضاف: "ريال مدريد يعرف جيدًا أن نيمار ليس للبيع، وأنه لن يغادر سان جيرمان هذا الصيف".وواصل: "لدينا علاقة رائعة مع نيمار ووالده، وقد صنعت هذه العلاقة كي تستمر لفترة طويلة".وتابع: "مبابي؟ هو بالفعل أسطورة في سان جيرمان، لأن ما فعله يعد استثنائيًا في سن الـ20، بعد أن فاز بالمونديال وأصبح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم برفقة نيمار".وأتم: "علاقتنا أيضًا مع مبابي ستستمر لفترة طويلة، بسبب وجود قدر كبير من الاحترام المتبادل".يذكر أن نيمار ومبابي من أكثر الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.