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رئيس سان جيرمان يُوصد الأبواب في وجه ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أغلق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الباب في وجه تطلعات العملاق الإسباني، ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الخليفي، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يتعين على ريال مدريد أو أي ناد آخر في العالم الاتصال بنا للتحدث عن نيمار أو أي نجم آخر".
وأضاف: "ريال مدريد يعرف جيدًا أن نيمار ليس للبيع، وأنه لن يغادر سان جيرمان هذا الصيف".
وواصل: "لدينا علاقة رائعة مع نيمار ووالده، وقد صنعت هذه العلاقة كي تستمر لفترة طويلة".
وتابع: "مبابي؟ هو بالفعل أسطورة في سان جيرمان، لأن ما فعله يعد استثنائيًا في سن الـ20، بعد أن فاز بالمونديال وأصبح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم برفقة نيمار".
وأتم: "علاقتنا أيضًا مع مبابي ستستمر لفترة طويلة، بسبب وجود قدر كبير من الاحترام المتبادل".
يذكر أن نيمار ومبابي من أكثر الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.
رئيس سان جيرمان يُوصد الأبواب في وجه ريال مدريد




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