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استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً



  |   وكالات:الصورة من استطلاع صحيفة يديعوت احرونوت   |   اضافة تعليق



 تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في استطلاع للرأي اجرته صحيفة "يديعوت احرونوت" ونشرته صباح الاحد.وحسب الاستطلاع، فان قائمة "كحول لفان" حصدت 35 مقعدا، والليكود 29 مقعدا، وحزب العمل 9 مقاعد، و"يهدود هتوراه" 7 مقاعد، تحالف "الجبهة والعربية للتغييير" 7 مقاعد، اليمين الجديد 6 مقاعد، شاس 5 مقاعد، البيت اليهودي 5 مقاعد، تحالف الاسلامية والتجمع" 5 مقاعد، "يسرائيل بيتنا" 4 مقاعد، "ميرتس" 4 مقاعد، "كولانو" 4 مقاعد.


وأشارت نتائج الاستطلاع الى التساوي في مقاعد معسكري اليسار واليمين حيث حصد كل منهما 48 مقعدا، كما تساوت المقاعد بين الاحزاب العربية والحريدية بـ 12 مقعدا.




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