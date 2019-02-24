تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-24 12:02:04 رئيس سان جيرمان يُوصد الأبواب في وجه ريال مدريد |  2019-02-24 12:00:36 وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية |  2019-02-24 11:55:14 استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً |  2019-02-24 11:20:01 مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي |  2019-02-24 11:03:15 طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء |  2019-02-24 10:59:16 جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان |  2019-02-24 10:53:28 المتابعة تدين جريمة اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب وشخصيات مقدسية |  2019-02-24 10:37:43 رونالدو يحلم بمواجهة ريال مدريد لسبب وحيد |  2019-02-24 10:07:19 رهط:رضيع وصل المستشفى تحت تأثير المخدرات ! |  2019-02-24 10:04:32 اصابة حرجة لعامل سقط عن علو في القدس |  2019-02-24 09:41:53 3 اصابات اثر حادث مروع في حيفا |  2019-02-24 09:24:08 اعتقال 14 مواطنا بينهم مدير اوقاف القدس ورئيس مجلسه |  2019-02-24 09:20:07 مصرع شابة واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب طبريا |  2019-02-24 07:01:26 نتنياهو يتهم اليسار بالنفاق وبازدواجية المعايير |  2019-02-24 07:00:53 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقيت اسرائيليتان مصرعهما واصيب 16 آخرون اثر حادث انقلاب مركب في نهر سيرانو شمال التشيلي. وذكرت مصادر اسرائيلية ان السيدتان 61 و71 عاما، لقيتا مصرعهما مباشرة بانقلاب المركب بالنهر، فيما اصيب 16 آخرون ركاب المركب، 4 منهم بحالة خطيرة.


الصورة توضيحية
مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي




كلمات متعلقة

مصرع, اسرائيليتين, واصابة, 16, بانقلاب, مركب, بنهر, في, التشيلي,

تابعونــا

ايران تجدد انتاج اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم ايران تجدد انتاج اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم 2019-02-23 | 06:58:43

قالت مصادر استخباراتية غربية ان ايران جددت مؤخرا تصنيع اجهزة الطرد المركزي التي...

بيسكوف: الكرملين يتابع تطور موقف واشنطن من سحب قواتها من سوريا بيسكوف: الكرملين يتابع تطور موقف واشنطن من سحب قواتها من سوريا 2019-02-22 | 19:59:51

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين...

موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي 2019-02-22 | 16:43:56

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عزم روسيا على مواصلة التعاون...

روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا 2019-02-22 | 14:39:55

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الولايات...

سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي 2019-02-22 | 14:28:22

وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بلاده...

أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة 2019-02-22 | 12:45:12

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم...

إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل 2019-02-21 | 12:30:27

لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، احتمال اندلاع نزاع عسكري مع...

مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية 2019-02-21 | 11:25:07

أكدت الشرطة الألمانية مقتل شخصين اليوم الخميس، جراء إطلاق الرصاص في مدينة ميونخ...

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) 2019-02-21 | 10:09:49

روت داعشية ألمانية من أصول تركية للمحققين الألمان كيف قضت ليلة زفافها في حجرة...

قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل 2019-02-21 | 09:48:21

تعقد الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي قمة في القاهرة الأسبوع المقبل، ستبحث فيها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشقيقتين عبير وفاء ماهر الماجد القدس اختفاءانهيار حائط سخنين اصابة بالغة رجل مدينة اسعاف شرطة موسى يوسف غنطوستمرين زيف صفد جيش اسرائيلي حالة طحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف عرب الخوالد اطلاق نار بسمة طبعون شرطة اسعاف مستشفى رمبام حيفا الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي اطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف انقلاب سيارة اصابة شخصين حادث طرق مدخل ام الفحم الشرطة اسعاف مستشفى حركة سير تنظيم غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعوزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةضبط سلاح بندقية مسدس دبورية تفتيش شرطة العفولة معدات مسروقة مخدرات أكرم نهاية حبشي اكسال يرزقان طفلتين تؤأمين انتظار معاناة علاج 17 عاما الناصرة كرم مشعور كابتن ابناء هرتسليا درجة عليا فريق شارة مهام قيادة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com