مصرع, اسرائيليتين, واصابة, 16, بانقلاب, مركب, بنهر, في, التشيلي,

لقيت اسرائيليتان مصرعهما واصيب 16 آخرون اثر حادث انقلاب مركب في نهر سيرانو شمال التشيلي. وذكرت مصادر اسرائيلية ان السيدتان 61 و71 عاما، لقيتا مصرعهما مباشرة بانقلاب المركب بالنهر، فيما اصيب 16 آخرون ركاب المركب، 4 منهم بحالة خطيرة.

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