طوبا:تحطيم, مركبة, موظف, في, مدرسة, واطلاق, نار, بالهواء,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع لاحدى المدارس في طوبا وقاموا بتحطيم مركبة تابعة لاحد الموظفين مما ادى الى اضرار جسيمة .

وأضاف البيان ان الملثمين اثناء هروبهم من المكان اطلقوا النار بالهواء دون وقوع اصابات بشرية . الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .