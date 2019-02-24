طوبا:تحطيم, مركبة, موظف, في, مدرسة, واطلاق, نار, بالهواء,

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تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين...
افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل...
تدين لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رضيع وصل لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" حادث طرق وقع فجر اليوم...
نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا دوري كرة القدم...
افادت مصادر فلسطينية ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت 14 مواطنا، فجر اليوم، في حملة...
لقيت شابة تبلغ من العمر 21 عاماً مصرعها واصيب 7 اشخاص اخرين اثر حادث طرق مروع جراء...
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليسار بـ"النفاق وبازدواجية...
اليوم الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح...