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طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع لاحدى المدارس في طوبا وقاموا بتحطيم مركبة تابعة لاحد الموظفين مما ادى الى اضرار جسيمة .


وأضاف البيان ان الملثمين اثناء هروبهم من المكان اطلقوا النار بالهواء دون وقوع اصابات بشرية . الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء




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