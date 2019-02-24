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جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان



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افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل .


هرعت قوات الشرطة وخبراء المتفجرات الى المكان ، فيما تسود حالة من الذعر اوساط المواطنين في المنطقة.
جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان




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