رونالدو, يحلم, بمواجهة, ريال, مدريد, لسبب, وحيد,

ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يحلم بمواجهة فريقه السابق ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، لإثبات "شيء ما"، لرئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز. وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن رونالدو، يريد أن يثبت لبيريز أنه ما يزال في أوج عطائه داخل الملاعب، وأن الميرنجي أخطأ بعدم منحه عقدا جديدا في الصيف الماضي.

وأوضح رونالدو في وقت سابق، أنه رحل عن ريال مدريد، بعد أن تأكد أن النادي لم يعد يقدره، ولا يصنفه كنجم لا مجال للاستغناء عن خدماته. وأشار البرتغالي إلى أنه لم ينتقل إلى يوفنتوس من أجل البحث عن المال، مشددا على أنه كان يحصل على نفس المقابل أو أكثر رفقة الميرنجي. وأكد أنه إذا أراد البحث عن المال، فكان بإمكانه الحصول على أضعاف ما يتقاضاه الآن إذا ذهب إلى الصين. وانتقل النجم البرتغالي في الصيف الماضي، إلى صفوف يوفنتوس، في صفقة مدوية. ويأمل فريق السيدة العجوز أن يساهم البرتغالي في حصول البيانكونيري على لقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائنه منذ 23 عاما.