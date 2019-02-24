رونالدو, يحلم, بمواجهة, ريال, مدريد, لسبب, وحيد,

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أغلق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الباب في وجه تطلعات العملاق...
حقق نادي برشلونة، انتصارًا مثيرًا على حساب مضيفه إشبيلية، بنتيجة 4-2، مساء اليوم...
باتت صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد، معقدة أكثر من...
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه سيكون من الصعب...
رد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد على تصريح المهاجم البرتغالي كريستيانو...
يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة مصيرية سترسم ملامح المنافسة على لقب الدوري...
شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا،...
تعرض منزل مهاجم ليفربول ساديو ماني للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام ضيفه...
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تدرس فكرة بيع الويلزي غاريث بيل،...
قال باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من...