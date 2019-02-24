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رهط:رضيع وصل المستشفى تحت تأثير المخدرات !



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رضيع وصل لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع اثار شكوك الشرطة والطاقم الطبي , وبعد فحوصات تبين انه تحت تأثير الكنابيس .

الشرطة باشرت التحقيق وتبين ان الرضيع تأثر من الكنابيس التي كان يستعملها والده . الشرطة قامت على الفور باعتقال والد الطفل(22عاماً من سكان رهط) وسيتم تقديمه للمحكمة لتمديد اعتقاله بشبهة الاهمال واستعمال المخدرات .
رهط:رضيع وصل المستشفى تحت تأثير المخدرات !




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