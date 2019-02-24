رهط:رضيع, وصل, المستشفى, تحت, تأثير, المخدرات, !,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رضيع وصل لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع اثار شكوك الشرطة والطاقم الطبي , وبعد فحوصات تبين انه تحت تأثير الكنابيس .

الشرطة باشرت التحقيق وتبين ان الرضيع تأثر من الكنابيس التي كان يستعملها والده . الشرطة قامت على الفور باعتقال والد الطفل(22عاماً من سكان رهط) وسيتم تقديمه للمحكمة لتمديد اعتقاله بشبهة الاهمال واستعمال المخدرات .