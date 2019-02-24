3, اصابات, اثر, حادث, مروع, في, حيفا,

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افاد الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" حادث طرق وقع فجر اليوم بين سيارتين بمفترق حوريف بمدينة حيفا .طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان عالقين زوج وأمرأه في الثلاثينات من عمرهما بداخل احدى السيارتين وتمكنت الطواقم من تخليصهما من السياره .

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