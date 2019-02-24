3, اصابات, اثر, حادث, مروع, في, حيفا,

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تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع...
افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل...
تدين لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رضيع وصل لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا...
نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا دوري كرة القدم...
افادت مصادر فلسطينية ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت 14 مواطنا، فجر اليوم، في حملة...
لقيت شابة تبلغ من العمر 21 عاماً مصرعها واصيب 7 اشخاص اخرين اثر حادث طرق مروع جراء...
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليسار بـ"النفاق وبازدواجية...
اليوم الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح...