تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-24 12:02:04 رئيس سان جيرمان يُوصد الأبواب في وجه ريال مدريد |  2019-02-24 12:00:36 وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية |  2019-02-24 11:55:14 استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً |  2019-02-24 11:20:01 مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي |  2019-02-24 11:03:15 طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء |  2019-02-24 10:59:16 جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان |  2019-02-24 10:53:28 المتابعة تدين جريمة اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب وشخصيات مقدسية |  2019-02-24 10:37:43 رونالدو يحلم بمواجهة ريال مدريد لسبب وحيد |  2019-02-24 10:07:19 رهط:رضيع وصل المستشفى تحت تأثير المخدرات ! |  2019-02-24 10:04:32 اصابة حرجة لعامل سقط عن علو في القدس |  2019-02-24 09:41:53 3 اصابات اثر حادث مروع في حيفا |  2019-02-24 09:24:08 اعتقال 14 مواطنا بينهم مدير اوقاف القدس ورئيس مجلسه |  2019-02-24 09:20:07 مصرع شابة واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب طبريا |  2019-02-24 07:01:26 نتنياهو يتهم اليسار بالنفاق وبازدواجية المعايير |  2019-02-24 07:00:53 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحدي كبير في دوري الحادي عشر بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا دوري كرة القدم المصغرة لطلاب طبقة الحادي عشر، بإشراف طاقم التربية البدنية المعلمين /ات( معتز عجم ، جوسلين شولي،فادي سعد،مريم زكور،وسام جعص) ، وذلك يوم الخميس الموافق 21-2-2019 وذلك بملعب العشب الاصطناعي الجديد ( سنتيتي)،حيث كانت المباراة الأولى بين صف الحادي عشر6 وصفي الحادي عشر2+3 وكانت نتيجة تلك المبارة لصالح الصف الحادي عشر6 بنتيجة 2/0 ، والمبارة الثانية بين الصف الحادي عشر5 والصف الحادي عشر4 وكانت نتيجة المباراة 1/1 ، ثم ركلات الترجيح والتي انتهت لصالح الصف الحادي عشر5،


 أما المباراة النهائية فجمعت الصف الحادي عشر5 ضد الصف الحادي عشر6 والتي انتهت لصالح الصف الحادي عشر 5 بنتيجة 2/1 ، وكانت الظاهرة الملفتة في هذا اليوم الرياضي الكبير هو التحدي والإصرار ، والتحلي بالروح الرياضية العالية، وقد أعرب الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة عن إمتنانة وسعادتة لتلك الفعاليات والنشاطات الرياضية والتي نعود بالنفع على طلابنا لحثهم وتشجيعهم للرياضة والمحافظة على لياقتهم البدنية، كما  تمنت المعلمة نهاية قربي مديرة طبقة الحادي عشر العمل على المزيد من إقامة تلك الأنشطة الرياضية، وشكرت طاقم المعلمين والمعلمات على تحضير وتدريب الطلاب ليكونوا مستعدين لإقامة مثل تلك الأنشطة الرياضية. 




كلمات متعلقة

تحدي, كبير, في, دوري, الحادي, عشر, بمدرسة, أورط, على, أسم, حلمي, الشافعي, عكا,

تابعونــا

استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً 2019-02-24 | 11:55:14

تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين...

طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء 2019-02-24 | 11:03:15

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع...

جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان 2019-02-24 | 10:59:16

افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل...

المتابعة تدين جريمة اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب وشخصيات مقدسية المتابعة تدين جريمة اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب وشخصيات مقدسية 2019-02-24 | 10:53:28

تدين لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب...

رهط:رضيع وصل المستشفى تحت تأثير المخدرات ! رهط:رضيع وصل المستشفى تحت تأثير المخدرات ! 2019-02-24 | 10:07:19

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رضيع وصل لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا...

3 اصابات اثر حادث مروع في حيفا 3 اصابات اثر حادث مروع في حيفا 2019-02-24 | 09:41:53

افاد الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" حادث طرق وقع فجر اليوم...

اعتقال 14 مواطنا بينهم مدير اوقاف القدس ورئيس مجلسه اعتقال 14 مواطنا بينهم مدير اوقاف القدس ورئيس مجلسه 2019-02-24 | 09:24:08

افادت مصادر فلسطينية ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت 14 مواطنا، فجر اليوم، في حملة...

مصرع شابة واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب طبريا مصرع شابة واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب طبريا 2019-02-24 | 09:20:07

لقيت شابة تبلغ من العمر 21 عاماً مصرعها واصيب 7 اشخاص اخرين اثر حادث طرق مروع جراء...

نتنياهو يتهم اليسار بالنفاق وبازدواجية المعايير نتنياهو يتهم اليسار بالنفاق وبازدواجية المعايير 2019-02-24 | 07:01:26

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليسار بـ"النفاق وبازدواجية...

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية 2019-02-24 | 07:00:53

اليوم الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري شريط فيديو فيسبوك اعتداء على مواطن عربي قرب مفرق حورة الشرةانزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادسمصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى مهند العقبي منفذ العملية الشرطة بئر السبع محطة مركزية النقب كلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة محمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام احتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد طه فوزي زيدان مرشح الرئاسة كفر مندا نعم للتسامح لا للعنف انتخابات احداث مفرقعات رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com