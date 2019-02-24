تحدي, كبير, في, دوري, الحادي, عشر, بمدرسة, أورط, على, أسم, حلمي, الشافعي, عكا,

نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا دوري كرة القدم المصغرة لطلاب طبقة الحادي عشر، بإشراف طاقم التربية البدنية المعلمين /ات( معتز عجم ، جوسلين شولي،فادي سعد،مريم زكور،وسام جعص) ، وذلك يوم الخميس الموافق 21-2-2019 وذلك بملعب العشب الاصطناعي الجديد ( سنتيتي)،حيث كانت المباراة الأولى بين صف الحادي عشر6 وصفي الحادي عشر2+3 وكانت نتيجة تلك المبارة لصالح الصف الحادي عشر6 بنتيجة 2/0 ، والمبارة الثانية بين الصف الحادي عشر5 والصف الحادي عشر4 وكانت نتيجة المباراة 1/1 ، ثم ركلات الترجيح والتي انتهت لصالح الصف الحادي عشر5،

أما المباراة النهائية فجمعت الصف الحادي عشر5 ضد الصف الحادي عشر6 والتي انتهت لصالح الصف الحادي عشر 5 بنتيجة 2/1 ، وكانت الظاهرة الملفتة في هذا اليوم الرياضي الكبير هو التحدي والإصرار ، والتحلي بالروح الرياضية العالية، وقد أعرب الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة عن إمتنانة وسعادتة لتلك الفعاليات والنشاطات الرياضية والتي نعود بالنفع على طلابنا لحثهم وتشجيعهم للرياضة والمحافظة على لياقتهم البدنية، كما تمنت المعلمة نهاية قربي مديرة طبقة الحادي عشر العمل على المزيد من إقامة تلك الأنشطة الرياضية، وشكرت طاقم المعلمين والمعلمات على تحضير وتدريب الطلاب ليكونوا مستعدين لإقامة مثل تلك الأنشطة الرياضية.