اعتقال, 14, مواطنا, بينهم, مدير, اوقاف, القدس, ورئيس, مجلسه,

افادت مصادر فلسطينية ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت 14 مواطنا، فجر اليوم، في حملة مداهمات في الضفة، طالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات من منزلهما في القدس.

كما دعا مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لاجتماع طارئ في القبة النحوية لبحث اعتقال الشيخ سلهب.وتأتي هذه الاعتقالات في القدس على خلفية فتح مبنى باب الرحمة يوم الجمعة والصلاة فيه، حيث اعتبرته السلطات الاسرائيلية تجاوزا لقرار قضائي واعتقلت يوم امس احد حراس الاقصى و3 مقدسيين لذات الحجة.وهددت الشرطة في بيان لها تنفيذ المزيد من الاعتقالات خلال الايام القادمة لفتحهم باب الرحمة.وأفاد مصدر أمني أن القوات اعتقلت الشابين: صامد محمود صلاح (17عاما)، ومحمد أشرف عيسى (17 عاما.)