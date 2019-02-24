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مصرع شابة واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب طبريا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقيت شابة تبلغ من العمر 21 عاماً مصرعها واصيب 7 اشخاص اخرين اثر حادث طرق مروع جراء تصادم حافلة وسيارة خصوصية في منطقة عين جيف قرب طبريا .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الشابة وقامت بتقديم العلاج للمصابين .

شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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