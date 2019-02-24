مصرع, شابة, واصابة, اخرين, في, حادث, طرق, مروع, قرب, طبريا,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الشابة وقامت بتقديم العلاج للمصابين .شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

لقيت شابة تبلغ من العمر 21 عاماً مصرعها واصيب 7 اشخاص اخرين اثر حادث طرق مروع جراء تصادم حافلة وسيارة خصوصية في منطقة عين جيف قرب طبريا .

تابعونــا

استطلاع: "كحول لفان" يتفوق على "الليكود" بـ 6 مقاعد والقوائم العربية 12 مقعداً 2019-02-24 | 11:55:14 تفوقت قائمة "كحول لفان" بقيادة غانتس ولبيد على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيامين...

طوبا:تحطيم مركبة موظف في مدرسة واطلاق نار بالهواء 2019-02-24 | 11:03:15 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن 3 ملثمين وصلوا الى موقف سيارات تابع...

جسم مشبوه قرب المدرسة الثانوية عين ماهل والشرطة تهرع للمكان 2019-02-24 | 10:59:16 افاد شهود عيان انه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من المدرسة الشاملة عين ماهل...

المتابعة تدين جريمة اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب وشخصيات مقدسية 2019-02-24 | 10:53:28 تدين لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب...

رهط:رضيع وصل المستشفى تحت تأثير المخدرات ! 2019-02-24 | 10:07:19 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رضيع وصل لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا...

3 اصابات اثر حادث مروع في حيفا 2019-02-24 | 09:41:53 افاد الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" حادث طرق وقع فجر اليوم...

تحدي كبير في دوري الحادي عشر بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا 2019-02-24 | 09:40:10 نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا دوري كرة القدم...

اعتقال 14 مواطنا بينهم مدير اوقاف القدس ورئيس مجلسه 2019-02-24 | 09:24:08 افادت مصادر فلسطينية ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت 14 مواطنا، فجر اليوم، في حملة...

نتنياهو يتهم اليسار بالنفاق وبازدواجية المعايير 2019-02-24 | 07:01:26 اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليسار بـ"النفاق وبازدواجية...