ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, صافية,

اليوم الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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مصرع مواطن واصابة 8 اخرين في حادث سير شرق قلقيلية 2019-02-24 | 00:22:01 لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 اخرين بجروح متفاوتة، مساء السبت، اثر حادث سير شرق...

مصرع الشاب يحيى عطور اثر حادث طرق مروع بين حافلة وخصوصية في الرامة 2019-02-23 | 22:02:29 اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم السبت عن اصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح بالغة...

شعفاط:مصرع الطفل علي شويكي اثر حادث دهس 2019-02-23 | 20:02:56 لقي الطفل علي شويكي (3 سنوات) من القدس مصرعه اثر تعرضه لحادث دهس في مخيم شعفاط...

الجديدة المكر:العشرات يتظاهرون ضد مخطط الطنطور 2019-02-23 | 19:59:38 شارك العشرات من اهالي الجديدة المكر عصر اليوم السبت في مظاهرة ضد اقامة مخطط...

اتحاد ابناء سخنين يفوز على بني يهودا ويعزز اماله بالبقاء 2019-02-23 | 19:53:58 حقق فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق بني يهودا تل...

الفنانة سهى مرعي في معرض "هذا أنا وهذه أنت" الفني عشية شهر المرأة‎ 2019-02-23 | 19:02:58 افتتحت الفنانة سهى مرعي، أمس الجمعة مع نخبة من الفنانات من الوسط اليهودي، معرض...

بركة يدعو الى توسيع العمل التطوعي والإغاثة الإنسانية في مجتمعنا 2019-02-23 | 18:59:47 دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم السبت، إلى توسيع...

اعتقال 3 مشتبهين بالدخول لباب الرحمة في القدس 2019-02-23 | 18:56:10 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف على شارع 65 2019-02-23 | 15:59:40 تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم في وقفة احتجاجية اقيمت على مدخل المدينة احتجاجاً...