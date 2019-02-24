تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-24 00:22:01 مصرع مواطن واصابة 8 اخرين في حادث سير شرق قلقيلية |  2019-02-23 22:02:29 مصرع الشاب يحيى عطور اثر حادث طرق مروع بين حافلة وخصوصية في الرامة |  2019-02-23 20:02:56 شعفاط:مصرع الطفل علي شويكي اثر حادث دهس |  2019-02-23 19:59:38 الجديدة المكر:العشرات يتظاهرون ضد مخطط الطنطور |  2019-02-23 19:53:58 اتحاد ابناء سخنين يفوز على بني يهودا ويعزز اماله بالبقاء |  2019-02-23 19:50:31 في سابقة من نوعها.. تحليل دم يكشف الإصابة بسرطان الثدي |  2019-02-23 19:47:30 برشلونة يصعق إشبيلية في ليلة تألق ميسي |  2019-02-23 19:02:58 الفنانة سهى مرعي في معرض "هذا أنا وهذه أنت" الفني عشية شهر المرأة‎ |  2019-02-23 18:59:47 بركة يدعو الى توسيع العمل التطوعي والإغاثة الإنسانية في مجتمعنا |  2019-02-23 18:56:10 اعتقال 3 مشتبهين بالدخول لباب الرحمة في القدس |  2019-02-23 15:59:40 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف على شارع 65 |  2019-02-23 15:38:14 منع النائب الطيبي من دخول المسجد الاقصى |  2019-02-23 15:28:48 اسرائيل تستعد لصدِّ اسراب الجراد |  2019-02-23 15:27:47 مكتبة شفاعمرو العامة تتوج مائتين من الكتاب الصغار ضمن مشروع "أجمل اللغات" |  2019-02-23 11:56:50 المطران حنا: لن نستسلم لاجراءات الاحتلال بالقدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية




كلمات متعلقة

ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, صافية,

تابعونــا

مصرع مواطن واصابة 8 اخرين في حادث سير شرق قلقيلية مصرع مواطن واصابة 8 اخرين في حادث سير شرق قلقيلية 2019-02-24 | 00:22:01

لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 اخرين بجروح متفاوتة، مساء السبت، اثر حادث سير شرق...

مصرع الشاب يحيى عطور اثر حادث طرق مروع بين حافلة وخصوصية في الرامة مصرع الشاب يحيى عطور اثر حادث طرق مروع بين حافلة وخصوصية في الرامة 2019-02-23 | 22:02:29

اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم السبت عن اصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح بالغة...

شعفاط:مصرع الطفل علي شويكي اثر حادث دهس شعفاط:مصرع الطفل علي شويكي اثر حادث دهس 2019-02-23 | 20:02:56

لقي الطفل علي شويكي (3 سنوات) من القدس مصرعه اثر تعرضه لحادث دهس في مخيم شعفاط...

الجديدة المكر:العشرات يتظاهرون ضد مخطط الطنطور الجديدة المكر:العشرات يتظاهرون ضد مخطط الطنطور 2019-02-23 | 19:59:38

شارك العشرات من اهالي الجديدة المكر عصر اليوم السبت في مظاهرة ضد اقامة مخطط...

اتحاد ابناء سخنين يفوز على بني يهودا ويعزز اماله بالبقاء اتحاد ابناء سخنين يفوز على بني يهودا ويعزز اماله بالبقاء 2019-02-23 | 19:53:58

حقق فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق بني يهودا تل...

الفنانة سهى مرعي في معرض "هذا أنا وهذه أنت" الفني عشية شهر المرأة‎ الفنانة سهى مرعي في معرض "هذا أنا وهذه أنت" الفني عشية شهر المرأة‎ 2019-02-23 | 19:02:58

افتتحت الفنانة سهى مرعي، أمس الجمعة مع نخبة من الفنانات من الوسط اليهودي، معرض...

بركة يدعو الى توسيع العمل التطوعي والإغاثة الإنسانية في مجتمعنا بركة يدعو الى توسيع العمل التطوعي والإغاثة الإنسانية في مجتمعنا 2019-02-23 | 18:59:47

دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم السبت، إلى توسيع...

اعتقال 3 مشتبهين بالدخول لباب الرحمة في القدس اعتقال 3 مشتبهين بالدخول لباب الرحمة في القدس 2019-02-23 | 18:56:10

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف على شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف على شارع 65 2019-02-23 | 15:59:40

تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم في وقفة احتجاجية اقيمت على مدخل المدينة احتجاجاً...

منع النائب الطيبي من دخول المسجد الاقصى منع النائب الطيبي من دخول المسجد الاقصى 2019-02-23 | 15:38:14

منع النائب احمد الطيبي الرئيس المشترك لقائمة الجبهه والعربية للتغيير من دخول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب ريفلين عائلة ناصر الطيرة معزيا وفاة رئيس الدولة روبين ليان عملية اسطنبول ارهابية افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎بث مباشر آرسنال مانشستر يونايتد مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة توثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري اسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا جابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الرثوذكسية في يافا طعن قتل السجن الحكم المؤبد قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معمارياطلاق نار اصابة شابين الناصرة مجهولون الشرطة شارع بولس السادس مجلس عيلبون مرحلة حاسمة حل السلطة المصادقة على الميزانية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com