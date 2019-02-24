مصرع, مواطن, واصابة, 8, اخرين, في, حادث, سير, شرق, قلقيلية,

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق صعب على الطريق 55 قرب عزون بين سيارتين فلسطينيتين.إثر حادث الطرق أصيب عدة مصابين وهناك عدة عالقين الذين وضعهم الطبي غير واضح.قوات من الشرطة والإطفاء والإنقاذ ونجمة داود الحمراء على إنقاذ العالقين وإحالة المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 اخرين بجروح متفاوتة، مساء السبت، اثر حادث سير شرق قلقيلية.

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