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الحاج عبد المعطي يوسف عدوي - ابو علي من قرية طرعان في ذمة الله



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الحاج عبد الحميد يوسف عدوي وأولاده ؛ مازن محمود عدوي وأخوته ، علي عبد المعطي عدوي وأخوته وأولادهم  ينعون بمزيد الحزن والاسى الأخ والعم والوالد (الحاج عبد المعطي يوسف عدوي - ابو علي) الذي وافته المنية عن عمرٍ يناهز ال  97 عاما وسيشيع جثمانه يوم الاحد الموافق 24 شباط 2019 وذلك بعد صلاة العصر من مسجد أبي بكر الصديق في طرعان ثم ينقل الى مثواه.انّا لله وانا اليه راجعون

الحاج عبد المعطي يوسف عدوي - ابو علي من قرية طرعان في ذمة الله




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