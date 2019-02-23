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مصرع الشاب يحيى عطور اثر حادث طرق مروع بين حافلة وخصوصية في الرامة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم السبت عن اصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح بالغة الخطورة اثر تصادم بين خصوصية وحافلة مدخل الرامة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب وتم نقله للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته حرجة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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