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شعفاط:مصرع الطفل علي شويكي اثر حادث دهس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الطفل علي شويكي (3 سنوات) من القدس مصرعه اثر تعرضه لحادث دهس في مخيم شعفاط .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .




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