الجديدة, المكر:العشرات, يتظاهرون, ضد, مخطط, الطنطور,

ورفع المتظاهرون الشعارات التي تطالب عدم اقامة المخطط الذي يضر بالاهالي , يشار الى ان مشروع الطنطور المخطط من قبل وزارة الاسكان ويشمل بناء 8000 وحدة سكن .

شارك العشرات من اهالي الجديدة المكر عصر اليوم السبت في مظاهرة ضد اقامة مخطط الطنطور قرب البلدة .

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