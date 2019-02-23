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الجديدة المكر:العشرات يتظاهرون ضد مخطط الطنطور



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شارك العشرات من اهالي الجديدة المكر عصر اليوم السبت في مظاهرة ضد اقامة مخطط الطنطور قرب البلدة .


ورفع المتظاهرون الشعارات التي تطالب عدم اقامة المخطط الذي يضر بالاهالي , يشار الى ان مشروع الطنطور المخطط من قبل وزارة الاسكان ويشمل بناء 8000 وحدة سكن .




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