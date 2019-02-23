اتحاد, ابناء, سخنين, يفوز, على, بني, يهودا, ويعزز, اماله, بالبقاء,

الفريق السخنيني الذي يعاني في قاع اللائحة يحاول البقاء في الدوري وبهذا الفوز عاد الامل للفريق السخنيني الذي لم يفز منذ فترة طويلة .سجل لسخنين كل من شلومي ازولاي وايهاب غنايم .

حقق فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق بني يهودا تل ابيب بهدفين مقابل هدف في مباراة بدون جمهور جرت على استاد الدوحة في سخنين .

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