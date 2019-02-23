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اتحاد ابناء سخنين يفوز على بني يهودا ويعزز اماله بالبقاء



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حقق فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق بني يهودا تل ابيب بهدفين مقابل هدف في مباراة بدون جمهور جرت على استاد الدوحة في سخنين .


الفريق السخنيني الذي يعاني في قاع اللائحة يحاول البقاء في الدوري وبهذا الفوز عاد الامل للفريق السخنيني الذي لم يفز منذ فترة طويلة .

سجل لسخنين كل من شلومي ازولاي وايهاب غنايم .
اتحاد ابناء سخنين يفوز على بني يهودا ويعزز اماله بالبقاء




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