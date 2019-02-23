اتحاد, ابناء, سخنين, يفوز, على, بني, يهودا, ويعزز, اماله, بالبقاء,

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لقي الطفل علي شويكي (3 سنوات) من القدس مصرعه اثر تعرضه لحادث دهس في مخيم شعفاط...
شارك العشرات من اهالي الجديدة المكر عصر اليوم السبت في مظاهرة ضد اقامة مخطط...
افتتحت الفنانة سهى مرعي، أمس الجمعة مع نخبة من الفنانات من الوسط اليهودي، معرض...
دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم السبت، إلى توسيع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...
تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم في وقفة احتجاجية اقيمت على مدخل المدينة احتجاجاً...
منع النائب احمد الطيبي الرئيس المشترك لقائمة الجبهه والعربية للتغيير من دخول...
بعد تحرك اسراب الجراد من ارتيريا والسودان الى السعودية ومصر، تستعد اسرائيل...
بأجواء بهيجة، وبحضور ومشاركة سبع مدارس ابتدائية شفاعمرية، إدارةً ومعلمين...
لقي الشاب شادي ناصر 42 عاماً مصرعه واصيبت والدته بجراح اثر تعرضهما لاطلاق نار خلال...