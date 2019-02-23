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برشلونة يصعق إشبيلية في ليلة تألق ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق نادي برشلونة، انتصارًا مثيرًا على حساب مضيفه إشبيلية، بنتيجة 4-2، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 25 من عمر الليجا.

رباعية برشلونة، حملت توقيع ليونيل ميسي "هاتريك" في الدقائق 26 و67 و85، ولويس سواريز في الدقيقة 94، بينما سجل لإشبيلية، خيسوس نافاس في الدقيقة 22، وجابرييل ميركادو في الدقيقة 42.
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.




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