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الفنانة سهى مرعي في معرض "هذا أنا وهذه أنت" الفني عشية شهر المرأة‎



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افتتحت الفنانة سهى مرعي، أمس الجمعة مع نخبة من الفنانات من الوسط اليهودي، معرض "هذه انا وهذه انت" الفني، في الاودتوريوم في حيفا بمناسبة شهر المرأة، وسيستمر المعرض باستقبال الزوار حتى يوم 2/3 .





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