اعتقال, 3, مشتبهين, بالدخول, لباب, الرحمة, في, القدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض هذه الليلة على ثلاثة مشتبهين مركزيين، بشبهة خرق أمر قضائي الذي يمنع الدخول الى منطقة الغرف بالقرب من بوابة الرحمة في الحرم القدسي الشريف. هذا وستقوم الشرطة بتوقيف مشتبهين إضافيين الذين شاركوا بخرق الأمر يوم امس مشتبهين من منطقة القدس ومنطقة يهودا والسامرة.

شرطة اسرائيل سوف تواصل عملها لضمان ومنح حرية العبادة والمحافظة على النظام العام وسلامة جميع الزوار الذين يتوافدون الى الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة لكن ستتعامل بشكل حازم وصارم مع كل من يخرق القانون والنظام العام والوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.