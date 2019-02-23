اسرائيل, تستعد, لصدِّ, اسراب, الجراد,

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تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم في وقفة احتجاجية اقيمت على مدخل المدينة احتجاجاً...
منع النائب احمد الطيبي الرئيس المشترك لقائمة الجبهه والعربية للتغيير من دخول...
بأجواء بهيجة، وبحضور ومشاركة سبع مدارس ابتدائية شفاعمرية، إدارةً ومعلمين...
لقي الشاب شادي ناصر 42 عاماً مصرعه واصيبت والدته بجراح اثر تعرضهما لاطلاق نار خلال...
يستدل من استطلاع للراي العام نشرته قناة "كان" المتلفزة ان 16% من أصحاب حق الاقتراع...
اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،...
اسفر حادث طرق مروع مساء الجمعة عن اصابة شابين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة...
قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود...
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين...
شهدت مدينة عرابة اليوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة...