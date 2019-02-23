تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-23 15:59:40 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف على شارع 65 |  2019-02-23 15:38:14 منع النائب الطيبي من دخول المسجد الاقصى |  2019-02-23 15:28:48 اسرائيل تستعد لصدِّ اسراب الجراد |  2019-02-23 15:27:47 مكتبة شفاعمرو العامة تتوج مائتين من الكتاب الصغار ضمن مشروع "أجمل اللغات" |  2019-02-23 11:56:50 المطران حنا: لن نستسلم لاجراءات الاحتلال بالقدس |  2019-02-23 11:54:22 بشرى لمرضى السرطان.. اكتشاف قد ينقذ حياة الملايين |  2019-02-23 11:10:15 مقتل الشاب شادي ناصر واصابة والدته اثر تعرضهما لاطلاق نار في الطيرة |  2019-02-23 11:53:03 ريال مدريد يحدد موعد حسم صفقة هازارد |  2019-02-23 11:47:16 مندلبليت ينوي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملفين على الاقل |  2019-02-23 06:58:43 ايران تجدد انتاج اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم |  2019-02-23 06:59:00 جوارديولا: لن أشاهد ليفربول.. وكنت أفضل التعادل مع تشيلسي |  2019-02-23 07:00:21 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-02-23 06:50:01 اصابتان اثر حادث طرق مروع على مفرق ام واصف في الناصرة |  2019-02-22 20:02:55 الهباش: باب الرحمة جزء من الإسلام ولن نرضخ للحصار وقرصنة الأموال |  2019-02-22 19:59:51 بيسكوف: الكرملين يتابع تطور موقف واشنطن من سحب قواتها من سوريا |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران حنا: لن نستسلم لاجراءات الاحتلال بالقدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، يوم السبت، ان مدينة القدس تتعرض لهجمة استيطانية احتلالية غير مسبوقة وتزايدت هذه النشاطات الاستيطانية بعد قرار ترامب بالاعلان عن مدينة القدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها.  واضاف ان واقع مدينة القدس مأساوي وما تتعرض له المدينة المقدسة لا يمكن وصفه بالكلمات ولكن في المقابل فإن المقدسيين لن يستسلموا للاجراءات الاحتلالية وما حدث بالمسجد الاقصى يشير الى ان ابناء القدس قادرون على الانتصار.  وتابع "الفلسطينيون لن يستسلموا ولن يقبلوا بالامر الواقع الذي يرسمه الاحتلال في مدينة القدس هذه المدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم الروحية والوطنية".وقال ان مدينة القدس هي مقدسة في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث وسياسات الاحتلال في المدينة المقدسة انما هي مرفوضة، كما ان الانحياز الامريكي للاحتلال سيزيد صمود وثبات الشعب بهذه البقعة المقدسة.  واضاف "يؤسفنا وجود انقسامات فلسطينية وعربية والذي يستثمر هذه الانقسامات هو الاحتلال وهو المستفيد منها وكلنا نعرف من الذي يؤجج هذه الانقسامات ومن الذي يغدق المال السياسي بهدف تكريس هذه الانقسامات والتي نتمنى ان تزول وان يتم ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني الداخلي".  وقال "لقد كان مشهدا رائعا عندما رُفع العلم الفلسطيني بعد الدخول الى مصلى باب الرحمة، وان هذا العلم هو الذي يجمعنا ويوحدنا، والراية الفلسطينية توحدنا في اطار واحد اسمه الوطن والقضية الفلسطينية والقدس عاصمتنا".  واضاف "يا ايها الفلسطينيون ارفضوا الانقسامات والتصدعات الداخلية ولتكن فلسطين وقضيتها العادلة اطارا يجمعنا جميعا في بوتقة واحدة وكأسرة فلسطينية واحدة تناضل من اجل تحقيق العدالة وتحقيق امنيات وتطلعات وثوابت الشعب، وتوحدوا لان المستفيد الحقيقي من انقساماتكم هو الاحتلال".واختتم المطران قائلا "نحن احرار وهكذا سنبقى والحزب الذي ننتمي اليه اسمه  الشعب العربي الفلسطيني".
المطران حنا: لن نستسلم لاجراءات الاحتلال بالقدس




كلمات متعلقة

المطران, حنا:, لن, نستسلم, لاجراءات, الاحتلال, بالقدس,

تابعونــا

رئيس بلدية الناصرة علي سلام يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس بلدية الناصرة علي سلام يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس 2019-02-16 | 22:55:26

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام...

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية 2019-02-10 | 09:32:05

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الاحد، حملة اعتقالات طالت 6 مواطنين فلسطينيين،...

الحمد الله : جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة الحمد الله : جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة 2019-02-07 | 18:55:32

قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "جاهزون لكافة السيناريوهات في حال...

سقوط قذيفة صاروخية قرب سياج قطاع غزة سقوط قذيفة صاروخية قرب سياج قطاع غزة 2019-02-06 | 21:03:01

ذكرت مصادر عبرية، ان قذيفة صاروخية أطلق من قطاع غزة، مساء الاربعاء، سقطت قرب...

الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار" الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار" 2019-02-05 | 17:31:19

حذّر الأردن، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف والمسجد...

فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة 2019-02-03 | 13:24:30

تبنت سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الاسلامي- عملية قنص ضابط إسرائيلي أثناء...

رسالة اسرائيل الى حماس: الهدوء او الحرب رسالة اسرائيل الى حماس: الهدوء او الحرب 2019-02-03 | 06:55:06

كشف التلفزيون الاسرائيلي ان إسرائيل أرسلت تحذيرا لحركة حماس عبر الوسطاء طالبت...

حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا 2019-02-02 | 11:29:36

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية،...

الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند 2019-02-02 | 09:49:30

في اعقاب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الهند هذا...

عريقات: المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ستتوقف ابتداء من الغد عريقات: المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ستتوقف ابتداء من الغد 2019-01-31 | 18:37:59

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المساعدات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسعميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةلائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك بقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةكفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صورحريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعاحتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد طلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية الثلاثاء 25-10-2016 انتخابات رئاسة المجلس المحلي الفريدس بعد وفاة الرئيس مرعي يونس وزارة الداخلية العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com