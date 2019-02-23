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مايا دياب تتألق في حفل عيد الحب بالقاهرة الجديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب المقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كثيف.

الفنانة اللبنانية حضرت الحفل بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، وتألقت بفستان سواريه أبيض طويل مشقوق عند أحد الساقين وله أكمام طويلة، وتركت شعرها الأصفرالطويل منسدلا، وتزينت بمكياج ترابي مميز.
مايا أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الاستعراضية المميزة، كما قدمت مايا أغنية  “بتونس بيك” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وعدد من الأغاني لعدوية، بالإضافة إلى أغنية “حبيي يا نور العين” لعمرو دياب، والتي نالت إعجاب الجميع ممن تفاعلوا معها طوال فقرتها علي مدي ساعة ونص الساعة بالتصفيق والرقص والغناء.
 وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير، منهم الإعلامي ممدوح موسي والفنانة أميرة هاني وغيرهم.




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