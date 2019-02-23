مندلبليت, ينوي, تقديم, لائحة, اتهام, ضد, نتنياهو, في, ملفين, على, الاقل,

يستدل من استطلاع للراي العام نشرته قناة "كان" المتلفزة ان 16% من أصحاب حق الاقتراع قالوا إن قرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بشان ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيؤثر على تصويتهم. وحسب أنباء صحفية، ينوي مندلبليت تقديم رئيس الوزراء للقضاء في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة حيث يَنسب له سلسلة تهم أخطرها الارتشاء. ومن المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني قراره أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

وفي غضون ذلك انتقد اللوبي الامريكي المؤيد لإسرائيل "ايباك" (Aipac) من طرف خفي السيد نتانياهو لدوره في الوحدة بين حزبي البيت اليهودي وعظمة يهودية. وجاء في حساب ايباك على موقع تويتر ان عظمة يهودية هو حزب عنصري يستحق الشجب. وقد امتنع المسؤولون في هذا اللوبي طوال السنين من الاجتماع بنشطاء هذه الحركة .ومن المقرر ان يلقي رئيس الورزاء كلمة امام مؤتمر لوبي ايباك بعد حوالي اسبوعين في واشنطن .