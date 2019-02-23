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مقتل الشاب شادي ناصر واصابة والدته اثر تعرضهما لاطلاق نار في الطيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب شادي ناصر 42 عاماً مصرعه واصيبت والدته بجراح اثر تعرضهما لاطلاق نار خلال تواجدهما في سيارة ظهر اليوم السبت في مدينة الطيرة .


وبحسب المعلومات الاولية أن مجهول اطلق النار على سيارة في مدينة الطيرة مما ادى الى مقتل السائق واصابة والدته بجراح .

الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وباشرت الىحقيق .




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