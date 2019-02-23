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ايران تجدد انتاج اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر استخباراتية غربية ان ايران جددت مؤخرا تصنيع اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم مما يعتبر مؤشرا على استعداد طهران لاعادة عملية التخصيب خلافا للاتفاق النووي الموقع معها .


وذكرت المصادر ان القرار بالانسحاب من الاتفاق هو قرار سياسي يجب ان يتخذ من قبل قيادة الجمهورية الايرانية ولكنه يبدو ان طهران تستعد لهذا السيناريو وتعد البنى التحتية اللازمة لذلك.

وافيد ان رئيس جهاز المخابرات البريطانية اليكس يانغر قد وصل الى اسرائيل مطلع الاسبوع المقبل حيث اجتمع مع رئيس الموساد يوسي كوهين ومؤولين كبار اخرين في اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية لبحث هذه التطورات .

وتعتبر الجهات الاسرائيلية ان طهران تسعى الى التقدم في انتاج القنبلة النووية الا ان القرار النهائي بهذال الصدد لم يتخذ بعد
ايران تجدد انتاج اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم




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