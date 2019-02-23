جوارديولا:, لن, أشاهد, ليفربول.., وكنت, أفضل, التعادل, مع, تشيلسي,

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه سيكون من الصعب على ناديه مشاهدة مباراة منافسه على قمة الدوري الإنجليزي، ليفربول أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ27 من البريميرليج.

وتحدث جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة تشيلسي، الأحد المقبل، عن حادثة إصابة أحد مشجعي السيتي في ألمانيا: "عرفنا أن هناك أنباءً سيئة في اليوم التالي للمباراة، تمنياتنا لهم بالشفاء، ونتمنى من الشرطة الألمانية أن تحل الأمر، والمشجع يعود بسرعة".وانتقل جوارديولا للحديث عن الفوز على تشيلسي بسداسية نظيفة في الدوري: "في تلك اللحظة كنت سعيداً للفوز 6-0، لكن اليوم أفضل نتيجة التعادل السلبي، اللاعبون خارقون ومحترفون ونحن نفتخر بذلك، حيث أنهم سيعطون مجهوداً إضافيًا، عندما خسرنا 0-2 في ستامفورد بريدج، لم نرضَ على الهزيمة في ملعبنا، وكان ما حدث".وأضاف: "تشيلسي من الممكن أن يكون من ضمن أفضل الفرق في أوروبا، التي تجبرك على الدفاع، حيث أنهم يستغلون المساحات، والتحركات من جورجينيو تساعدهم كثيرًا، ولديهم لاعبين رائعين مثل إيدن هازارد".وحول وضع الإيطالي ساري المتأزم مع البلوز، قال جوارديولا: "في موسمي الأول النادي لم يشكك بي، لم أكن في وضع أمام الإعلام أن النادي يفكر في إقالتي، كونتي فاز وقتها باللقب، وبعدها خسر مباراة أو اثنين والناس قالت بإنه سيتم إقالته".وتابع: "رأيي في ساري دائمًا جيد، في مباراتنا أمامهم قاموا بعمل جيد، ولكن أول هدفين كانا من خطأ، عندما يحدث ذلك يكون صعب على المدرب والفريق".وواصل: "برناردو صانع ألعاب صريح خلف المهاجم، لكنه يمكنه اللعب في مركز الجناح ولاعب الوسط المهاجم، بينما ساني غير مستعد للعب في الوسط الآن، يجب أن تكون جيد جدًا من أجل استغلال المساحات، من الممكن في المستقبل".وأخيرًا قال جوارديولا حول إمكانية متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يوم الأحد: "خلال هذه المباراة سنكون في الملعب نستعد لمواجهة تشيلسي، نرتدي الجوارب والقمصان، لذلك لن يكون هناك وقت لمشاهدة القمة".يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه تشيلسي، الأحد المقبل، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب ويمبلي.