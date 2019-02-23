ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, صافية,

اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .