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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية



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اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية




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