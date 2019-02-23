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اصابتان اثر حادث طرق مروع على مفرق ام واصف في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع مساء الجمعة عن اصابة شابين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة على مفرق ام واصف في مدينة الناصرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل شابين بجراح الى مستشفى الناصرة الانجليزي لاستكمال العلاج .

دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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