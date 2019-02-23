اصابتان, اثر, حادث, طرق, مروع, على, مفرق, ام, واصف, في, الناصرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل شابين بجراح الى مستشفى الناصرة الانجليزي لاستكمال العلاج .دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اسفر حادث طرق مروع مساء الجمعة عن اصابة شابين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة على مفرق ام واصف في مدينة الناصرة .

تابعونــا

الهباش: باب الرحمة جزء من الإسلام ولن نرضخ للحصار وقرصنة الأموال 2019-02-22 | 20:02:55 قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود...

إستشهاد طفل وإصابة 41 مواطنا بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق غزة 2019-02-22 | 18:14:24 أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين...

الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة من عرابة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة 2019-02-22 | 16:38:31 شهدت مدينة عرابة اليوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة...

شموئيل ابواب يزور عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد 2019-02-22 | 14:37:52 زار اليوم مدير عام وزارة التّربية، شموئيل ابواب عددا من المدارس الكنائسيّة في...

فيديو - المقدسيون يدخلون باب الرحمة لأول مرة منذ 2003 2019-02-22 | 12:20:56 تمكن المقدسيون اليوم الجمعة، من الدخول إلى مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك،...

اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك 2019-02-22 | 10:38:13 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب نداءات...

نتنياهو يلتقي بوتين الاربعاء في موسكو 2019-02-22 | 10:16:32 يلتقي رئيس وزراء الاحتلال يوم 27 الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في...

47 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيست .. اليكم التحالفات 2019-02-22 | 09:25:42 ,قدمت الاحزاب العربية للجنة الانتخابات للكنيست قائمتين لخوض الانتخابات. وقدمت...

استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" 2019-02-22 | 09:24:45 يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" ضمن...