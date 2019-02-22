بيسكوف:, الكرملين, يتابع, تطور, موقف, واشنطن, من, سحب, قواتها, من, سوريا,

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يتابع باهتمام تطور موقف واشنطن بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين: "نحن لم نفهم حتى الآن عما يدور الحديث​​​. أنتم تعرفون أنهم أطلقوا عدة تصريحات في البداية، والآن هناك تعديلات جديدة. أحيانا نسمع تصريحات مختلفة من هيئات متنوعة، لذلك نحن نراقب باهتمام كبير ودقيق كيف يتطور موقف الولايات المتحدة حيال هذه المسألة ونحلل التصريحات".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، أعلنت في وقت سابق، أن بلادها ستترك مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 جندي في سوريا لفترة من الوقت.ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر الماضي بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.