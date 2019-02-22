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غزة: الطواقم الطبية تنقذ حياة طفل بعد اعلان استشهاده



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 أعلنت صحة غزة، أن طواقمها الطبية أنقذت حياة طفل (12 عاماً) بعد دقائق من اعلان استشهاده.



وقالت في بيان مقتضب للاعلام، إن طواقمها الطبية استطاعت انعاش قلب طفل مصاب بحالة خطرة برصاص الاحتلال في صدره، شرق غزة، جرى نقله لمستشفى الشفاء، وذلك بعد دقائق من الاعلان عن استشهاده.




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