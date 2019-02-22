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موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عزم روسيا على مواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة.


وجاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال موجز صحفي أسبوعي جرى اليوم الجمعة.


وانتقدت المتحدثة محاولات الضغط على الشركات الروسية من قبل مؤسسات أمريكية تنشط ضد برنامج إيران النووي، مشيرة إلى أن القوانين الأمريكية غير قابلة للتطبيق على الأراضي الروسية.




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