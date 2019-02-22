موسكو, تؤكد, عزمها, مواصلة, التعاون, مع, طهران, في, المجال, النووي, السلمي,

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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الولايات...
وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بلاده...
اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم...
لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، احتمال اندلاع نزاع عسكري مع...
أكدت الشرطة الألمانية مقتل شخصين اليوم الخميس، جراء إطلاق الرصاص في مدينة ميونخ...
روت داعشية ألمانية من أصول تركية للمحققين الألمان كيف قضت ليلة زفافها في حجرة...
تعقد الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي قمة في القاهرة الأسبوع المقبل، ستبحث فيها...
أودى حريق اندلع الليلة الماضية في عاصمة بنغلادش دكا بحياة 70 شخصاً، وأعلن مسؤول في...
أصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر...
أعلنت الشرطة السويسرية أن عددا من الأشخاص طمروا إثر حدوث انهيار ثلجي مفاجئ في...