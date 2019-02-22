الصلح, بين, عائلتي, الشيخ, داوود, وابو, نواف, بدارنة, من, عرابة, بعد, مقتل, الشاب, زيد, احمد, الشيخ, داوود, -عاصلة,

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زار اليوم مدير عام وزارة التّربية، شموئيل ابواب عددا من المدارس الكنائسيّة في...
تمكن المقدسيون اليوم الجمعة، من الدخول إلى مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب نداءات...
يلتقي رئيس وزراء الاحتلال يوم 27 الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في...
,قدمت الاحزاب العربية للجنة الانتخابات للكنيست قائمتين لخوض الانتخابات. وقدمت...
يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" ضمن...
ضمنت إسرائيل اليوم لنفسها مكانا بين الدول العظمى القليلة الأعضاء في نادي الفضاء...
وافقت الحكومة على تصدير تفاح للمزارعين الدروز في قرى الجولان الى سوريا. ويقدر...
اعتبر رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، أن تحالف حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة بيني...
اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...