الصلح, بين, عائلتي, الشيخ, داوود, وابو, نواف, بدارنة, من, عرابة, بعد, مقتل, الشاب, زيد, احمد, الشيخ, داوود, -عاصلة,

واقيمت مراسم عقد راية الصلح , في ساحة السوق في عرابة (شارع عرابة وادي سلامة) بحضور كبير من اهالي عرابة وشخصيات دينية واجتماعية من المجتمع العربي.

شهدت مدينة عرابة اليوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة الشيخ داوود وعائلة ابو نواف بدارنة وذلك اثر الحادث المؤسف الذي راح ضحيته المرحوم الشاب زيد احمد الشيخ داوود عاصلة .

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