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الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة من عرابة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شهدت مدينة عرابة اليوم الجمعة  , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة الشيخ داوود وعائلة ابو نواف بدارنة وذلك اثر الحادث المؤسف الذي راح ضحيته المرحوم الشاب زيد احمد الشيخ داوود عاصلة .



واقيمت مراسم عقد راية الصلح , في ساحة السوق في عرابة (شارع عرابة وادي سلامة) بحضور كبير من اهالي عرابة وشخصيات دينية واجتماعية من المجتمع العربي.




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