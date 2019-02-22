شموئيل, ابواب, يزور, عددا, من, المدارس, الكنائسيّة, في, شمال, البلاد,

زار اليوم مدير عام وزارة التّربية، شموئيل ابواب عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد بهدف الإطلاع عن كثب على جهاز التّعليم خاصّةوأنّ وزارة التّربية تولي هذه المدارس إهتماما خاصّا وقد رافقه في زيارته هذه السّيّد عبد الله خطيب،مسؤول كبير التّعليم العربي ، د.هاني فرّاج مفتّش المدارس الكنائسيّة في وزارة التّربية وتأتي هذه الزّيارة إستمرارا لزيارات سابقة للمدير العام ولاجتماعات دوريّه للوزارة مع ممثّلي المدارس خاصّة بعد الإتّفاق الذي أُبرم بين الطّرفين وفي هذا الصدد تؤكّد الوزارة بأنّها قامت بتطبيق كل بنود الإتّفاق.

أهم البنود :1. بناء على قرار وزارة الماليّة تمّ تخصيص مبلغ وقدره 50 مليون شاقل للمدارس الكنائسيّة بواسطة وزارة المساواة الإجتماعيّة وبالتّنسيق مع وزارة التّربية .2.الوزارة اعترفت بخاصيّة وتميّز المدارس الكنائسيّة في إسرائيل وقريبا ستبدأ الوزارة بملاءمة كل المعايير اللازمة ضمن هذا الإعتراف بما في ذلك الأقساط والمدفوعات المدرسيّة .3. صادق وزير التّربية على إقامة لجنة مشتركة برئاسة د.شمشون شوشاني، المدير العام السّابق لوزارة التّربية حيث قامت اللجنة بتقديم توصياتها للوزارة وبناء على ما تقدّم تمّ إضافة ساعتين تعليمتين أسبوعيّا لكل الصّفوف الأولى-الثّامنة وثلاث ساعات أسبوعيّا لطلاب الصّفوف التّاسعة-الثّاني عشر .اضافة هذه السّاعات بهدف الحفاظ على القيم الروحيّة والتّعاليم الدّينية المسيحيّة التي تقوم المدارس بتذويتها للطلاب.4. برنامج " تحدّيات " للمجتمع العربي : قرّرت الوزارة دمج جميع المدارس الكنائسيّة إسوة بباقي مدارس المجتمع العربي في هذا البرنامج . طلاب المدارس يتمتّعون ببرنامج" دوره لكل ولد " أضف على ذلك كل برامج التّطوير المهني،الإستكمالات والإرشاد الخاص بالمعلّمين .وأمّا بالنّسبة لزيارة المدير العام للوزارة فقد شملت :المحطّة الأولى:المدرسة البطريركيّة اللاتينيّة في يافة النّاصرة.مدير المدرسة المربّي قيصر راشد .عدد الطلاب في المرحلة الإبتدائيّة 305 وفي المرحلة فوق الإبتدائيّة 105.عدد المعلّمين: 37 عدد الطلاب في التّعليم التّكنولوجي 42 ( الصّف العاشر والحادي عشر).في المدارس هناك تخصّص بمستو 8 وحدات موضوع الإعلام التكنولوجي.في المدرسة تركيز على برنامج اللغة العبريّة .نسبة الحاصلين على شهادة بجروت %100 (%36.8 من الطلاب يتقدّمون ل-5وحدات لغة إنجليزيّة ).عدد الطلاب المشتركين في دورات تحدّيات:71.في المدرسة تنشط الحركه الكشفيّة .المحطّة الثّانية:المدرسة البطريركيّة في الرّينةمدير المدرسة المرحلة الإبتدائيّة :المربّي نمر برانسيعدد الطلاب: 579 طالبا.عدد المعلّمين:34يتم تفعيل عدّة برامج في المدرسة منها: اللغة العبريّة في تواصل، غرفة إحتواء،دوره لكل ولد وبرنامج تحدّيات وكريف.في المدرسة زوايا تعليميّة، مكتبة ومختبرات وهناك ظل فوق الملعب.المدرسة تفعّل 9 دورات ضمن برنامج تحدّيات وعدد الطلاب المشتركين 323 .معظم الطلاب يشاركون في حركة الكشّاف الكاثوليك .وأما المدرسة فوق الإبتدائيّة فمديرتها المربّية ايفيت صايغ .عدد الطلاب:290 نسبة التّسرّب: صفرميزانيّة الطالب الواحد:25,962 شاقلا.تمّ إضافة15 ساعة تعليميّة للرّياضيّات ، في المدرسة برنامج سولموت للغة الإنجليزيّة .يتعلّم في المدرسة195 طالبا في التّعليم التكنولوجي.في المدرسة تركيز على اللغة العبريّة المحكيّة .نسبة الحاصلين على شهادة بجروت %90.1 بينما المعدّل القطري للدّولة %68 .نسبة الطلاب الذين يتقدّمون ل 5 وحدات رياضيّات %22.5 ونسبة المتقدّمين ل-5وحدات لغة إنجليزيّة %49.3.في المدرسة غرف إحتواء، مكتبة،مختبرات وظل فوق الملعب.عدد الطلاب المشتركين في دورات وبرامج التّربية اللا منهجيّة 172.معظم الطلاب يشتركون في الحركة الكشفية للكاثوليك .المحطّة الثّالثة:راهبات الفرانسيسكان في كفركنّا .مديرة المدرسة:الرّاهبة رينيه موسى.عدد الطلاب:240عدد المعلّمين:16يتم تفعيل برنامج"دوره لكل ولد "في المدرسه وهناك تركيز على اللغة العبريّة المحكيّة .في المدرسة زوايا إحتواء، مكتبة ،مختبرات وزوايا تعليميّة .المحطّة الرّابعة:المدرسة اللاتينيّة الرّامه مدير المدرسة الشّماس جريس منصور.عدد الطلاب في المرحلة الإبتدائيّة 356 .عدد المعلّمين28 .في المدرسة زوايا تعليميّة، غرف إحتواء،مكتبة ومختبرات .يتم تفعيل عدّة دورات في المدرسة في إطار التّربية اللا منهجيّة اذ يشارك في الدّورات 313 طالبا من جميع الأجيال .تنشط في المدرسة حركات شبّيبة مثل الشّبّيبة العاملةوالمتعلّمة ،الكشاف الأورثوذكسي،الشّبّيبة المسيحيّة ،نعوريم وقياده شابّه .وفي المرحلة فوق الإبتدائيّة يوجد 26 معلّما.في المدرسة عدّة تخصّصات منها:الكترونيكا،إدارة تسويق.يوجد مختبرات بمستو عال في المدرسة وهناك تركيز على اللغة العبريّة المحكيّة.في المدرسة برنامج سلوموت للغة الإنجليزيّة وبرنامج 5وحدات رياضيّات .نسبة الحاصلين على شهادة بجروت %100 ونسبة الطلاب المتقدّمين ل-5وحدات رياضيّات %22.2 والمتقدّمين ل-5وحدات لغة إنجليزيّة %48.1.عدد الطلاب المشتركين في دورات وبرامج التّربية اللا منهجيّة 180 وقسم من الطلاب يشتركون في الحركة الكشفيّة الأرثوذكسيّة .المدير العام للوزارة اكّد على أهميّة التّحصيل العلمي في إمتحانات المتساف والبجروت وأهميّة توفير مناخ تعليمي نظيف من العنف كذلك أهميّة إتّجاه الطلاب لتخصّصات علميّة رائدة من خلال تعلّم 5وحدات في الرّيا ضيّات ، اللغة الإنجليزيّة والمواضيع العلميّة كذلك ركّز في حديثه على أهميّة انضمام ومشاركة الطلاب في برامج التّربية اللا منهجيّة في الدّورات والبرامج وفي حركات ومنظّمات الشّبيبة .في نهاية الزّيارة إجتمع المدير العام للوزارة بمدير عام الأمانه العامّة للمدارس المسيحيّة في إسرائيل الأب عبد المسيح فهيم بحضور الشّماس جريس منصور نائب المدير العام ، المربّي عوني بطحيش والأب إلياس ضو وأعلن أمامهم بأنّ الوزارة تولي إهتماما كبيرا للمدارس الكنائسيّة والتي لها دور كبير في دعم جهاز التّعليم العربي مبشّرا إيّاهم بأنّ اللجنة التي عُيِنت لفحص خاصيّة وتميّز المدارس الكنائسيّة قد أنهت عملها وقدّمت توصياتها وقد تمّ المصادقة على التّوصيات واليوم أزّف لكم بأنّ الوزارة إعترفت بخاصيّة وتميّز هذه المدارس الرّائدة وقريبا سيتم ملاءمة كل المعايير التي تندرج ضمن هذا الإعتراف بما في ذلك تنظيم الأقساط والمدفوعات المدرسيّة .